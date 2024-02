Anla­ge muss für die Umrü­stung außer Betrieb genom­men werden

In der Feri­en­wo­che rüstet Bam­berg Ser­vice die Ampel­an­la­ge an der Schran­ne auf LED-Tech­nik um. Die Geh- und Fahr­be­zie­hun­gen kön­nen alle wei­ter­hin genutzt wer­den, aller­dings muss die gesam­te Anla­ge in der Zeit vom 12.–15. Febru­ar 2024 außer Betrieb genom­men werden.

Die Maß­nah­me wur­de aus Rück­sicht auf den Schü­ler­ver­kehr auf­grund des dann gerin­ge­ren Ver­kehrs­auf­kom­mens bewusst in die Feri­en gelegt. Die Ver­kehrs­teil­neh­me­rin­nen und Ver­kehrs­teil­neh­mer wer­den um erhöh­te Vor­sicht gebeten.