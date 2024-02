Start­schuss am 14. Febru­ar auch in Erlangen-Höchstadt

Die Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg lädt vom 14. bis zum 27. Febru­ar 2024 zur jähr­li­chen CO 2 -Chall­enge ein. Die­se bie­tet allen in der Regi­on die Mög­lich­keit, spie­le­risch Kli­ma­schutz in den All­tag zu inte­grie­ren. Auch die erfolg­rei­che CO 2 -Schul­chall­enge aus dem letz­ten Jahr fin­det auch die­ses Mal wie­der statt. Ziel ist es, Men­schen für Kli­ma­schutz zu begei­stern und durch CO 2 -Ein­spa­run­gen einen Bei­trag zum Umwelt­schutz zu leisten.

Teil­nah­me an der Challenge

Ab Ascher­mitt­woch (14.02.2024) kön­nen Inter­es­sier­te täg­lich auf der Home­page der CO 2 -Chall­enge und den Social-Media-Kanä­len der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg abwechs­lungs­rei­che Auf­ga­ben ent­decken. Lui­sa Psche­rer, Kli­ma­schutz­be­auf­trag­te des Land­krei­ses Erlan­gen-Höch­stadt, ruft dazu auf, an der Akti­on teil­zu­neh­men und neue Ideen zu gewin­nen, wie sich Kli­ma­schutz ein­fach in den All­tag ein­bin­den lässt.

Im Schul­all­tag und pri­vat nach­hal­tig punkten

Die CO 2 -Schul­chall­enge rich­tet sich an Schul­klas­sen aller Jahr­gangs­stu­fen und Schul­ar­ten. Die Mate­ri­al­sets sind kosten­los unter www​.co2chall​enge​.net/​s​c​h​u​l​c​h​a​l​l​e​nge abruf­bar. Die Schul­chall­enge läuft vom 14. Febru­ar bis 30. März 2024. Teil­neh­men­de Klas­sen haben zudem die Chan­ce, einen von fünf Bil­dungs­work­shops von Bil­dung trifft Ent­wick­lung (BtE) zu gewinnen.

CO 2 -Chall­enge Web-App & Social-Media-Gewinnspiel

Die CO 2 -Chall­enge Web-App ermög­licht es, per­sön­li­che CO 2 -Ein­spa­run­gen zu berech­nen und Nach­hal­tig­keits­punk­te zu sam­meln. So lässt sich bei­spiels­wei­se im Freun­des- oder Fami­li­en­kreis ver­glei­chen, wer am Ende am mei­sten CO 2 ein­ge­spart oder die mei­sten Nach­hal­tig­keits­punk­te gesam­melt hat. Wer die dies­jäh­ri­ge CO 2 -Chall­enge auf den Social-Media-Kanä­len der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg ver­folgt, kann zusätz­lich einen von zehn Prei­sen gewinnen.

Wei­te­re Informationen

Details zum Gewinn­spiel und alle Infor­ma­tio­nen zur Fasten­cha­ll­enge sind auf der Kam­pa­gnen­sei­te unter https://​co2chall​enge​.net/ sowie den Instagram‑, X- und Face­book-Sei­ten der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg zu finden.

Die CO 2 -Chall­enge wur­de als Nach­fol­ger­pro­jekt der CO 2 -Fasten-Chall­enge 2019 vom Netz­werk der Kli­ma­schutz­ma­na­ge­rin­nen und ‑mana­ger der Städ­te und Land­krei­se in der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg ins Leben gerufen.

Ansprech­part­ne­rin­nen der Akti­on sind Tan­ja Helm, Kli­ma­schutz­be­auf­trag­te der Stadt Schwa­bach (tanja.​helm@​schwabach.​de, Tele­fon: 09122 860–803) und Sina Mix­dorf, Beauf­trag­te für Nach­hal­tig­keit, Umwelt­schutz, fai­rer Han­del & Rad­ver­kehr der Stadt Ober­as­bach (mixdorf@​oberasbach.​de, Tele­fon: 0911 9691–1030).