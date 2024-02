Die Stadt Bam­berg ver­leiht jähr­lich den Kul­tur­preis der Stadt für beson­de­re Lei­stun­gen auf den Gebie­ten der Lite­ra­tur, der Musik, der bil­den­den Kunst, der dar­stel­len­den Kunst, der kul­tu­rel­len Bil­dung, der jun­gen Kul­tur oder des son­sti­gen Kul­tur­schaf­fens. Im Jahr 2024 wird die­ser Kul­tur­preis als E.T.A.-Hoffmann-Preis ver­lie­hen, mit dem laut Kul­tur­preis-Sat­zung natür­li­che oder juri­sti­sche Per­so­nen bzw. Grup­pen aus­ge­zeich­net wer­den sol­len, die sich durch ihr lang­jäh­ri­ges künst­le­ri­sches oder kul­tu­rel­les Schaf­fen und Wir­ken in beson­de­rer Wei­se um das kul­tu­rel­le Leben der Stadt ver­dient gemacht haben.

Ger­ne nimmt die Stadt Bam­berg bis 1. März 2024 Vor­schlä­ge aus der Bür­ger­schaft für die Preis­ver­ga­be ent­ge­gen. Bit­te schicken Sie Ihre Vor­schlä­ge mit aus­führ­li­cher Begrün­dung an das Kul­tur­amt der Stadt Bam­berg, Haupt­wach­stra­ße 16, 96047 Bam­berg, oder per Mail an annemarie.​renz-​sagstetter@​stadt.​bamberg.​de.

Eine Eigen­be­wer­bung ist nicht mög­lich. Nähe­re Aus­künf­te zum Kul­tur­preis der Stadt Bam­berg und die Kul­tur­preis-Sat­zung fin­den Sie auf der Home­page der Stadt Bam­berg unter www​.stadt​.bam​berg​.de/​k​u​l​t​u​r​p​r​eis.

Aus­künf­te zum Thema:

STADT BAM­BERG, Kul­tur­amt – Frau Anne­ma­rie Renz-Sagstetter

Kul­tur­amt der Stadt Bam­berg, Haupt­wach­stra­ße 16, 96047 Bamberg

Tel.: 0951/87–1403, E‑Mail: annemarie.​renz-​sagstetter@​stadt.​bamberg.​de