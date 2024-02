Auf­ruf der Unte­ren Natur­schutz­be­hör­de im Landkreis

Seit dem Jahr 2020 wei­det im Selb­bach­tal eine Her­de Rot­vieh. Sie leben dort als natür­li­che „Rasen­mä­her“ und sind Teil des Natur­schutz­pro­jek­tes und nun auf der Suche nach einer Land­wir­tin oder einem Land­wirt, die oder der sich künf­tig um sie küm­mern kann.

Eine Kon­takt­an­zei­ge der schö­nen Tie­re könn­te unge­fähr so lauten:

Hal­lo, wir sind eine etwa 20-köp­fi­ge Rot­vieh Her­de und auf der Suche nach einem neu­en, lie­ben Men­schen. Zu uns: wir sind eine alte Nutz­tier­ras­se, die schon frü­her im Fich­tel­ge­bir­ge hei­misch war. Dank des Baye­ri­schen Natur­schutz­fonds in Ver­bin­dung mit dem Pro­jekt InseG­dA und den Flä­chen der Auto­bahn GmbH des Bun­des Nord­bay­ern dür­fen wir seit 2020 das Selb­bach­tal bewei­den. Die Wis­sen­schaft­ler, die ab und an hier vor­bei­schau­en, konn­ten nach nur drei Jah­ren schon posi­ti­ve Ver­än­de­run­gen auf die Insek­ten­viel­falt fest­stel­len. So fliegt hier inzwi­schen schon eine Libel­le her­um, die bis­her nir­gend­wo anders im Land­kreis Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge gesich­tet wur­de. Wir glau­ben, dass das ein­deu­tig an uns und unse­rem tol­len Dung liegt.

Was Du mit­brin­gen soll­test, um unser neu­er Mensch zu wer­den: besten­falls Erfah­rung in der Bewei­dung, einen Stall für den Win­ter und Zeit, ein­mal am Tag nach uns zu schau­en. Was wir bie­ten: 20 Rot­vieh, bunt gemischt nach Mut­ter­kü­hen, 1–2‑jährigen Käl­bern und einem Bul­len, cir­ca sie­ben Hekt­ar Wei­de im Selb­bach­tal plus wei­te­re Grün­land­flä­chen (Aus­gleichs­flä­chen der Auto­bahn) zur Mahd.

Haben wir Dein Inter­es­se geweckt?

Dann sen­de uns bit­te bis 29. Febru­ar 2024 eine klei­ne Bewer­bung an: naturschutz@​landkreis-​wunsiedel.​de

In die­ser bit­ten wir Dich um fol­gen­de Informationen:

Betriebs­grö­ße und Struktur

Bereits eige­ne Tie­re vorhanden?

Erfah­rung mit Bewei­dung vorhanden?

Wei­te­re poten­ti­el­le Bewei­dungs­flä­chen im Eigen­tum vorhanden?

Eige­ner Stall für den Win­ter vorhanden?

Du hast noch Fragen?

Dann wen­de Dich ger­ne an Lisa Rei­prich von der Unte­re Naturschutzbehörde.

Tel: 09232 80–422