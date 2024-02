Am ver­gan­ge­nen Sams­tag (3. Febru­ar) fei­er­te der Gesang­ver­ein Lie­der­kranz Pop­pen­dorf sei­nen all­seits belieb­ten Faschings­ball. Dass man weiß, wie man Feste fei­ert, konn­te der Lie­der­kranz 2023 bereits in meh­re­ren Ver­an­stal­tun­gen anläss­lich des 100-jäh­ri­gen Ver­eins­ju­bi­lä­ums mehr­fach unter Beweis stel­len. Dank guter Wer­bung und dem erst­ma­lig enga­gier­ten Musik-Duo „Jack und Manu­el“ war der Saal im Gast­haus Dipp­a­cher rest­los ausverkauft.

Ab 20 Uhr heiz­ten die Musi­ker dem Publi­kum direkt ordent­lich ein, sodass sich die Tanz­flä­che sofort füll­te und auch nach den Show­ein­la­gen immer direkt wie­der sofort voll war. Rou­ti­niert, mit flot­ten Sprü­chen und Impro­vi­sa­ti­ons­ta­lent führ­ten Jür­gen Gogo­lok und Andrea Gal­ster durch den Abend und sta­chel­ten à la Tho­mas Gott­schalk die männ­li­chen Gäste zu einer Wet­te an: Wet­ten, dass es kei­ne 50 Män­ner um 23:45 Uhr auf die Büh­ne schaf­fen, die gemein­sam das Lied „99 Luft­bal­lons“ sin­gen? Wett­ein­satz: Ein Glas Schnaps für jeden Sän­ger. Was soll man sagen, die bei­den haben ihre Wet­te (lei­der) ver­lo­ren und es floss noch eini­ges in der ver­eins­ei­ge­nen Bar an die­sem Abend.

Hoheit­li­chen Besuch erhielt der Gesang­ver­ein von Prin­zes­sin Nico­le I. vo die Wimm­eba­cher Frosch­wei­her des FHN, die zwar lei­der ohne ihren Prin­zen anrei­sen muss­te, dafür jedoch Tanz­ma­rie­chen Emma mit­brach­te. Für lau­ten Jubel sorg­ten dann auch die „Dancing Kids“ aus Herolds­bach. Beson­ders her­aus­ra­gend waren die zwei Tanz­auf­trit­te der dorf­ei­ge­nen Grup­pen „Popp­ci­ty Dia­monds“ und „Pop­pen­dor­fer Pia­no Pim­per Boys“, die mit ihren Cho­reo­gra­phien den Saal zum Beben brachten.

Bis in die frü­hen Mor­gen­stun­den wur­de noch mit zahl­rei­chen Gästen getanzt, gesun­gen, getrun­ken und gelacht und wie­der ein­mal zeig­te sich: Pop­pen­dorf weiß, wie’s Fei­ern geht! Wer auch mal bei so einem legen­dä­ren Fest des Lie­der­kranz dabei sein will, kann sich unter www​.pop​pen​dorf​.de/​g​e​s​a​n​g​v​e​r​ein, Face­book und Insta­gram immer top aktu­ell informieren.