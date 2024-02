Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt und Herzogenaurach

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d. Aisch

Ver­kehrs­kon­trol­le mün­det in Anzeigen

Bei der Ver­kehrs­kon­trol­le eines Pkws am Sonn­tag in den Mor­gen­stun­den kurz nach 04.00 Uhr in Höch­stadt stell­ten die Poli­zei­be­am­ten fest, dass der Fah­rer nicht im Besitz der erfor­der­li­chen Fahr­erlaub­nis war. Der Fahr­zeug­ei­gen­tü­mer war als Bei­fah­rer mit im Fahr­zeug unter­wegs und hat­te sich vom Fah­rer nur münd­lich zusi­chern las­sen, dass er eine Fahr­erlaub­nis habe.

Ohne das Ein­ver­neh­men mit den ein­ge­setz­ten Poli­zei­be­am­ten dann abzu­war­ten, fuhr der Eigen­tü­mer mit sei­nem Pkw davon. Als er erneut ange­trof­fen wur­de, teil­te er den Poli­zi­sten dann noch mit, dass er Dro­gen kon­su­miert hat. Ein ent­spre­chen­der Test bestä­tig­te dies, wes­halb er wegen des soge­nann­ten Gestat­tens des Fah­rens ohne Fahr­erlaub­nis und der Fahrt unter Dro­gen­ein­fluss ange­zeigt wird. Sein Freund ohne Füh­rer­schein wird natür­lich auch ange­zeigt. Den Schlüs­sel für das Auto behielt erst ein­mal die Poli­zei, um wei­te­re Taten damit in der Nacht zu verhindern.