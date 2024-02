Tra­di­tio­nell bedan­ken wir uns zu Beginn eines jeden Jah­res bei den vie­len Ehren­amt­li­chen in unse­rer Stadt, die die Wir­bel­säu­le unse­rer Stadt­ge­sell­schaft sind. Dazu las­sen wir uns immer einen beson­de­ren Abend ein­fal­len. In die­sem Jahr haben wir für die Ehren­amt­li­chen die Kaba­rett-Grup­pe ‚Tota­les Bam­ber­ger Caba­ret‘ orga­ni­siert. Wir ermög­li­chen also allen Anwe­sen­den einen kosten­lo­sen Kaba­rett­abend, um ‚Dan­ke‘ zu sagen!

Gleich­zei­tig star­tet der SPD-Stadt­ver­band Bay­reuth mit die­ser Ver­an­stal­tung in das neue Jahr 2024. Erste Akzen­te wer­den gesetzt und poli­ti­sche Stand­punk­te bezo­gen. Kom­men Sie also ger­ne mit unse­rem Vor­sit­zen­den, unse­ren Stadt­rä­ten, unse­rem Bezirks­rat, dem zwei­ten Bür­ger­mei­ster und unse­rer Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­ten ins Gespräch!