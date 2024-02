Die Arbei­ten an der LiL­LÅR Kita Lag­ar­de Höfe Kita nähern sich dem Ende und im Lau­fe vom März 2024 möch­te die Kita eröff­nen und die ersten Kin­der will­kom­men heißen.

„Wir dan­ken ganz herz­lich Stadt, Stadt­rat und der Volks­bau GmbH bei der Unter­stüt­zung und Rea­li­sie­rung unse­rer ersten Kita in Bam­berg“ so Tho­mas Lau­che, Regio­nal­lei­ter von Atve­xa, dem Trä­ger der Ein­rich­tung. Atve­xa möch­te die Viel­falt an unter­schied­li­chen Kita-Kon­zep­ten vor­an­trei­ben und ein unbe­schwer­tes Auf­wach­sen der anver­trau­ten Kin­der nach skan­di­na­vi­schen Vor­bild garan­tie­ren. „Von­ein­an­der zu ler­nen liegt uns beson­ders am Her­zen. Mit unse­ren gut 150 Ein­rich­tun­gen in Schwe­den, Nor­we­gen und Deutsch­land pfle­gen wir des­halb einen inten­si­ven Aus­tausch“, so Lauche.

Die ersten Ein­ge­wöh­nun­gen begin­nen vor­aus­sicht­lich ab 11. März in Bamberg.

Bei Inter­es­se für einen Kin­der­gar­ten- oder Krip­pen­platz freut sich das Team auf Anmel­dun­gen über das web­KI­TA-Por­tal der Stadt Bamberg.“