Kar­rie­ren von Frau­en wer­den aus viel­fäl­ti­gen Grün­den aus­ge­bremst: Schon in den ersten fünf Berufs­jah­ren tref­fen Frau­en im Job auf Hin­der­nis­se, die ihre männ­li­chen Kol­le­gen nicht über­win­den müs­sen und die dafür sor­gen, dass die Vor­stands­eta­gen deut­scher Unter­neh­men immer noch vor­wie­gend männ­lich besetzt sind. Damit (jun­ge) Frau­en dage­gen bes­ser gewapp­net sind, wenn sie ihre beruf­li­che Kar­rie­re star­ten, laden die Gleich­stel­lungs­stel­len von Stadt und Land­kreis Bam­berg in Koope­ra­ti­on mit dem Sozi­al­dienst katho­li­scher Frau­en e. V. Bam­berg (SkF) aus Anlass des Welt­frau­en­tags zu einer Lesung ein. Am 29. Febru­ar 2024 um 18:30 Uhr liest Miri­jam Trunk im Event­space des LAGARDE1 aus ihrem Buch „Din­ge, die ich am Anfang mei­ner Kar­rie­re ger­ne gewusst hätte“.

Miri­jam Trunk, eine der jüng­sten Füh­rungs­kräf­te Deutsch­lands, zeigt in ihrem Buch, wel­che Fal­len zu umge­hen sind, wie man system­ge­mach­te Hür­den über­win­det, ein­ge­üb­te Ver­hal­tens­wei­sen her­aus­for­dert und Netz­werk­struk­tu­ren dafür nutzt, um im Job zum ver­dien­ten Erfolg zu gelan­gen. Sie zeigt u. a., dass ver­brei­te­te Rat­schlä­ge an jun­ge Frau­en wie »act like a man« über­holt sind und wie fami­liä­re Her­kunft, gesell­schaft­li­che Struk­tu­ren und gelern­te Rol­len­bil­der Frau­en davon abhal­ten, sich in Posi­tio­nen rele­van­ter Mit­be­stim­mung zu begeben.

Zudem beant­wor­tet sie ihren Lese­rin­nen und Lesern zahl­rei­che Fra­gen wie:

Wie kann ich mich durchsetzen?

Wie ver­lie­re ich die Angst davor, dabei anzu­ecken oder als »schwie­rig« zu gelten?

Sind die „alten wei­ßen Män­ner“ wirk­lich das Problem?

Stimmt es, dass Frau­en sich gegen­sei­tig am Auf­stieg behin­dern, und wie kön­nen wir?

Wie kann ich moder­nen Femi­nis­mus im Job leben?

Wie kann ich in einem Busi­ness-Umfeld sou­ve­rän mit mei­nen Gefüh­len umgehen?

Wie kann ich unfai­re Behand­lung ansprechen?

Und wie­so ist Chan­cen­gleich­heit nicht nur für Frau­en, son­dern für alle wichtig?

Ihre eige­nen Erfah­run­gen unter­mau­ert Miri­jam Trunk mit den Berich­ten ande­rer Frau­en in Füh­rungs­po­si­tio­nen aus Wirt­schaft, Poli­tik und Kul­tur – unter ande­rem Tijen Onaran, Loui­sa Dellert, Judith Wil­liams, Frän­zi Küh­ne, Ali­ce Hasters oder Sig­rid Nikut­ta. Damit gibt sie Berufs­ein­stei­ge­rin­nen hilf­rei­che Tipps und Tricks an die Hand, um sich – auch in männ­lich domi­nier­ten Berufs­fel­dern – durchzusetzen.

Die Lesung „Din­ge, die ich am Anfang mei­ner Kar­rie­re ger­ne gewusst hät­te“ fin­det am 29. Febru­ar 2024 um 18:30 Uhr (Ein­lass ab 18:00 Uhr) im Event­space des LAGARDE1, Nathan‑R.-Preston-Straße 1, 96052 Bam­berg statt. Der Ein­tritt ist frei, um Vor­anmel­dung unter gleichstellungsbeauftragte@​stadt.​bamberg.​de oder Tel. 0951–871444 wird gebe­ten. Im Anschluss an die Lesung besteht für die Besu­che­rin­nen und Besu­cher noch die Mög­lich­keit Fra­gen zu stellen.

