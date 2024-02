Fan­ta­sie­voll ver­klei­de­te Kin­der mit leuch­ten­den Augen, eine gro­ße Polo­nai­se durch die Aisch­tal­hal­le, begei­stern­de Mit­mach­lie­der für die Klein­sten und die fan­ta­sti­schen Gar­de­auf­trit­te der Hap­py Dancers. All das wird es in die­sem Jahr am Faschings­diens­tag in Höch­stadt nicht geben. Und damit endet eine fast 40-jäh­ri­ge Tra­di­ti­on, die bis­her nur durch die Coro­na­pan­de­mie unter­bro­chen war.

Orga­ni­sier­te in den Anfangs­jah­ren noch die Jun­ge Uni­on sowohl den Faschings­um­zug als auch den anschlie­ßen­den Kin­der­fa­sching, so ergänz­te sich in den Fol­ge­jah­ren der von ver­schie­de­nen Ver­ei­nen und Orga­ni­sa­tio­nen durch­ge­führ­te Gau­di­wurm durch die Höch­stadter Innen­stadt und der von CSU, FU und JU ver­an­stal­te­te Kin­der­fa­sching in der Aisch­tal­hal­le her­vor­ra­gend. Seit der Über­nah­me der Orga­ni­sa­ti­on des Gau­di­wurms durch die Stadt­ver­wal­tung wur­de der Faschings­zug um ein bun­tes Faschings­trei­ben auf dem Markt­platz ergänzt. Dies bedeu­te­te einen merk­li­chen Besu­cher­schwund bei unse­rem Kin­der­fa­sching in der Aisch­tal­hal­le. Im ver­gan­ge­nen Jahr mit der durch Anten­ne Bay­ern stark bewor­be­nen Faschings­gau­di beka­men wir die­se Ent­wick­lung beson­ders deut­lich zu spü­ren. Gera­de noch ein Drit­tel der Besu­cher­zah­len der ver­gan­ge­nen Jah­re fand den Weg in die Halle.

Nach der Ankün­di­gung der Stadt Höch­stadt, dass das Rah­men­pro­gramm um den Faschings­um­zug noch­mals erwei­tert wer­den soll, haben wir uns schwe­ren Her­zens dazu ent­schlos­sen, unse­ren Kin­der­fa­sching in die­sem Jahr aus­fal­len zu las­sen. Unser Ziel war es immer, bei frei­em Ein­tritt und fami­li­en­freund­li­chen Prei­sen, ein anspre­chen­des Ange­bot für alle Kin­der aus Höch­stadt und Umge­bung zu bie­ten. Die vie­len dank­ba­ren Kin­der, die Begei­ste­rung beim Mit­tan­zen, der Zuspruch der zahl­rei­chen Eltern haben uns gezeigt, dass dies in der Ver­gan­gen­heit offen­sicht­lich gelun­gen ist.

Aller­dings konn­ten wir die Ver­an­stal­tung bei der deut­lich gerin­ge­ren Besu­cher­zahl und den ste­tig stei­gen­den Prei­sen bereits in den letz­ten Jah­ren nicht mehr kosten­den­kend gestal­ten. So muss­ten wir lei­der in die­sem Jahr die schwe­re Ent­schei­dung tref­fen, unse­ren tra­di­tio­nel­len Kin­der­fa­sching abzu­sa­gen. Für die Kin­der und deren Eltern, die uns vie­le Jah­re lang die Treue gehal­ten haben, tut uns das sehr leid.