Unter­neh­men aus der Regi­on bie­ten Berufs-Schnup­per­tag am Don­ners­tag, 25. April 2024 an. Jetzt schon nach Ange­bo­ten suchen und anmelden.

Der Akti­ons­tag fin­det zwar erst am 25. April 2024 statt, aber bereits jetzt bie­ten hei­mi­sche Unter­neh­men Stel­len an. Die­ser Akti­ons­tag ist das bun­des­weit größ­te Pro­gramm zur beruf­li­chen Ori­en­tie­rung, das den Gedan­ken einer Berufs- und Stu­di­en­wahl frei von Geschlech­ter­kli­schees för­dert und indi­vi­du­el­le Erfah­run­gen ermöglicht.

An die­sem Tag ler­nen Mäd­chen und Jun­gen „unter sich“ ihre eige­nen Stär­ken ken­nen. Sie begeg­nen digi­tal oder per­sön­lich Vor­bil­dern des eige­nen Geschlechts, die begei­stern und moti­vie­ren. Dabei sol­len Mäd­chen an hand­werk­li­che, tech­ni­sche oder natur­wis­sen­schaft­li­che Beru­fe her­an­ge­führt wer­den, Jun­gen an sozia­le Beru­fe in päd­ago­gi­schen, erzie­he­ri­schen oder pfle­ge­ri­schen Berei­chen. Für die teil­neh­men­den Fir­men oder Insti­tu­tio­nen bie­tet sich die Mög­lich­keit, jun­gen Men­schen ihre Arbeits- und Aus­bil­dungs­mög­lich­kei­ten vorzustellen.

Kosten­los teil­neh­men kön­nen alle ab der 5. Jahr­gangs­stu­fe. Für die Teil­nah­me am Schnup­per­tag kön­nen Schü­le­rin­nen und Schü­ler auf Antrag von der Schu­le frei­ge­stellt werden.

Nähe­re Infor­ma­tio­nen und die Kon­takt­da­ten der teil­neh­men­den Fir­men und Ein­rich­tun­gen sind auf dem Girls’Day Radar unter www​.girls​-day​.de/​R​a​dar und auf dem Boys’Day Radar unter www​.boys​-day​.de/​b​o​y​s​-​d​a​y​-​r​a​dar zu fin­den. Aktu­ell bie­ten die hei­mi­schen Unter­neh­men jeweils mehr als 50 freie Plät­ze an.

Wei­te­re Aus­künf­te an Eltern, Schü­le­rin­nen und Schü­ler, Unter­neh­men und Ein­rich­tun­gen erteilt das Orga­ni­sa­ti­ons­team der Regi­on Lichtenfels