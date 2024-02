VCE lässt Rot­ten­burg kei­ne Chan­ce und siegt ver­dient mit 3:1

Der VC Elt­mann hat das Spit­zen­spiel gegen den TV Rot­ten­burg über­ra­schend klar mit 3:1 gewon­nen. In einem anfangs zer­fah­re­nem Spiel fand der Auf­stei­ger aus Unter­fran­ken jedoch immer bes­ser in die Par­tie und konn­te sich somit am Schluss ver­dien­ter­wei­se über drei wei­te­re Punk­te freu­en. Auch wenn die zehn­mi­nü­ti­ge Pau­se noch­mal kurz­zei­tig für etwas Span­nung sorg­te, unter­strich der Tabel­len­füh­rer sei­ne anstei­gen­de Form­kur­ve, über­zeug­te sowohl spie­le­risch als auch men­tal und konn­te sein Glück am Ende kaum selbst fas­sen. „Von so einem Ergeb­nis haben wir unter der Woche nicht ein­mal geträumt. Wir hat­ten gro­ßen Respekt vor dem Geg­ner und haben natür­lich gehofft, hier etwas mit­neh­men zu kön­nen. Dass es am Ende gar drei Punk­te gewor­den sind und wir den letz­ten Satz der­art domi­nie­ren konn­ten, haben wir aber natür­lich nicht erwar­tet.“, zeigt sich Trai­ner Kranz über­rascht und zugleich glück­lich, stolz und zufrieden.

Per­so­nell unver­än­dert star­te­te der VCE Elt­mann vor rund 640 Zuschau­ern am Sams­tag in das Match gegen den TV Rot­ten­burg. Mit Lieb, Hopt, Urban, Nowak, Engel sowie Sta­nic und Wer­ner ver­trau­te Trai­ner Kranz dem­sel­ben Per­so­nal, das bereits ver­gan­ge­ne Woche über­zeu­gen­de drei Punk­te in Dres­den mit nach Elt­mann neh­men konn­te. In einem aus­ge­gli­che­nem Satz konn­ten sich die Gäste aller­dings Punkt für Punkt abset­zen und sahen kurz vor Ende des Abschnitts bereits wie der siche­re Sie­ger aus. Wie so oft in der Sai­son schaff­te es der VCE dann aller­dings noch­mal, das Niveau zu stei­gern und auf den Punkt da zu sein. Ein­ge­lei­tet durch einen kra­chen­den Einer­block von Sta­nic kämpf­te man sich noch mal Punkt um Punkt her­an und konn­te sich nur wenig spä­ter über den über­ra­schen­den Satz­ge­winn freuen.

„Dass wir die­sen Satz noch gewon­nen haben, ist natür­lich eine Sen­sa­ti­on und zeigt mal wie­der, dass die Ein­stel­lung stimmt und wir zu kei­nem Punkt auf­hö­ren, an uns zu glau­ben. Gera­de das Trai­ning am Frei­tag, in dem jeder noch­mal an sei­ne Gren­zen geht, hilft uns ins sol­chen Situa­tio­nen noch­mal beson­ders, die letz­ten Kraft­re­ser­ven zu mobi­li­sie­ren und an uns zu glau­ben.“, erklärt sich Seba­sti­an Rich­ter das unglaub­li­che Comeback.

Die posi­ti­ve Ener­gie und Eupho­rie konn­te der Auf­stei­ger dann auch mit in den zwei­ten Satz neh­men. Durch eine über­zeu­gen­de spie­le­ri­sche Lei­stung, wenig Feh­ler und ein kon­zen­trier­tes Auf­tre­ten setz­te man den Geg­ner immer wie­der unter Druck und zwang den Favo­ri­ten aus Rot­ten­burg immer wie­der zu eige­nen Feh­lern. Fast unauf­halt­sam steu­er­te das Team von Trai­ner Kranz auf den näch­sten Satz­ge­winn zu und auch wenn man beim Stan­de von 24:20 noch­mal eine Aus­zeit neh­men muss­te, ließ Lei­stungs­trä­ger Peri­ca Sta­nic nur wenig spä­ter kei­ne Zwei­fel mehr auf­kom­men und ver­wan­del­te mit einem Rück­raum­an­griff den Satz­ball zum 25:20.

Nach der zehn­mi­nü­ti­gen Satz­pau­se folg­te dann das, was man auf Elt­man­ner Sei­te nur zu gern ver­hin­dert hät­te. Der TV Rot­ten­burg kam immer bes­ser in die Par­tie und der VCE schaff­te es nicht, das Niveau des zwei­ten Sat­zes auf­recht zu erhal­ten. Auch wenn man sich immer wie­der her­an­kämp­fen konn­te, war es die­ses Mal lei­der zu spät und die Gäste vom Neckar konn­ten den drit­ten Satz ver­dient mit 25:20 für sich ent­schie­den. „Die Pau­se war natür­lich Gift für unser Spiel. Lei­der konn­ten wir nicht danach nicht da anknüp­fen, wo wir zuvor auf­ge­hört hat­ten, und am Ende geht der Satz­ge­winn für Rot­ten­burg natür­lich völ­lig in Ord­nung.“, gra­tu­lier­te der spä­te­re MVP Jan­nis Hopt dem Geg­ner aus Schwa­ben nach dem Spiel sehr fair zum Satzgewinn.

Nach einer kra­chen­den Anspra­che von Coach Kranz fokus­sier­te sich der Gast­ge­ber dann noch­mal voll auf den anste­hen­den vier­ten Satz und star­te­te ful­mi­nant in den letz­ten Abschnitt. Eine sehens­wer­te Auf­schlag­spie­ler von Zuspie­ler Lieb sorg­te schon zu Beginn für die Vor­ent­schei­dung und der VCE konn­te sich schnell eine 6:0 Füh­rung erspie­len. Die­se Füh­rung lie­ßen sich die Elt­man­ner dann auch nicht mehr neh­men, sodass es am Ende sage und schrei­be 25:15 für den Tabel­len­füh­rer aus Unter­fran­ken hieß. „Ich konn­te mei­nen Augen kaum trau­en, als ich auf die Anzei­ge­ta­fel geschaut habe und ich glau­be, das war die mit Abstand beste Lei­stung, die ich die­se Sai­son von uns gese­hen habe.“, so der ver­wun­der­te Mit­tel­blocker Mar­ko Knau­er, der durch sei­ne tak­ti­schen Raf­fi­nes­sen und auf­bau­en­den Wor­te nach dem Satz­ver­lust einen erheb­li­chen Anteil am Erfolg des VCE hatte.

Nach einem spiel­frei­en Wochen­en­de geht es für den VC Elt­mann dann am 24. Febru­ar mit einem Aus­wärts­spiel in Gra­fing wei­ter. Der Mit­auf­stei­ger der ver­gan­ge­nem Sai­son konn­te sein Spiel am Wochen­en­de mit 3:1 gegen das Top­team aus Schwaig gewin­nen und somit auf sich auf­merk­sam machen. Somit ist man in Elt­mann natür­lich gewarnt und weiß auch, wie schwer es ist, aus­wärts in Gra­fing zu bestehen.

„Dort ist es immer sehr dun­kel und wir müs­sen und in der Woche vor dem Spiel auf die Gege­ben­hei­ten ein­stel­len. Mal schau­en, ob wir in einem der Hal­len­tei­le das Licht etwas däm­men wer­den, damit wir gleich von Beginn an top vor­be­rei­tet in die Par­tie star­ten kön­nen.“, blickt Kapi­tän Engel bereits auf die kom­men­de Auf­ga­be des VCE.