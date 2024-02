Einen Tag nach der 65:104-Niederlage im Fran­ken­der­by in Würz­burg haben die Bam­berg Bas­kets Head Coach Oren Amiel frei­ge­stellt. „Wir haben uns die­sen Schritt nicht leicht gemacht, aber nach den zuletzt doch äußerst schwan­ken­den Lei­stun­gen hal­ten wir die­se Ent­schei­dung für unum­gäng­lich“, begrün­de­te Bas­kets-Geschäfts­füh­rer Phil­ipp Höh­ne die Frei­stel­lung des 52-jäh­ri­gen Chef­trai­ners. „Wir wün­schen Oren und sei­ner Fami­lie gera­de in die­ser für sie so schwie­ri­gen Zeit nur das Beste“, so Höh­ne weiter.

Das Trai­ning am Sams­tag­nach­mit­tag lei­te­te bereits Arne Wolt­mann, der gemein­sam mit Ste­fan Wei­ssen­böck das Team auf die Heim­par­tie am kom­men­den Diens­tag gegen die MLP Aca­de­mics Hei­del­berg vor­be­rei­ten wird.