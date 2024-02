Waldlermesse der Chorgemeinschaft Thomaschor, Kulmianer, MGV Trabitz

„Oa Jubel, oa Sin­ga, es hallt und es schallt: Der Hei­land, der Hei­land kimmt in unse­ren Wald!“ Son­o­ri­ge Klang­fül­le, wie sie in der Drei­fal­tig­keits­kir­che eher sel­ten zu hören ist, erfüll­te am Sams­tag­abend beim Vor­abend­got­tes­dienst das wei­te Run­de des Kirchenschiffs.

Der Ruf eines lit­ur­gi­schen Ohren­schmau­ses war dem Abend weit vor­aus­ge­eilt, dass das Got­tes­haus so vie­le Besu­cher zähl­te, wie bei einem Got­tes­dienst schon lan­ge nicht. Die „Wald­ler – Mes­se“ in Bass- und Tenor­stim­men war als die tra­gen­de musi­ka­li­sche Gestal­tung ange­sagt und soll­te so als beten­des Sin­gen zum gro­ßen gesang­li­chen Erleb­nis wer­den. Nach dem 100-jäh­ri­gen Jubi­lä­um des Gesangs­ver­eins Tra­bitz im Sep­tem­ber 2023 fan­den sich dafür der Män­ner­ge­sang­ver­eins Kul­mia­ner, des Gesangs­ver­eins Tra­bitz und des Tho­ma­s­chors zu einer Neu­auf­la­ge eines gemein­sa­men Auf­tritts zusam­men. Als Chor­ge­mein­schaft lie­ßen sie mit dem Werk aus dem Jah­re 1952 von Leh­rer Eugen Hub­rich (Text) und vom nie­der­baye­ri­schen Fer­di­nand Neu­mai­er (+1969, Kom­po­si­ti­on) die Lebens­freu­de des Vol­kes und sei­ne Ver­eh­rung des Herr­gotts und der Mut­ter­got­tes erklin­gen. In den Ablauf einer Mes­se gefaßt wur­de von dem 22-köp­fi­gen Ensem­ble in äußerst sel­te­ner Dich­te fro­hes Ansin­gen und beten­des Musi­zie­ren, schwer­mü­ti­ger Wall­fah­rer- und Andachts­ge­sang sowie Erin­ne­run­gen an uralten Krip­pen­ge­sang dar­ge­bo­ten. Aus die­ser Fül­le und Tie­fe in allem besinn­lich und tief­grün­dig, auf- und abströ­mend, avan­cier­te der Chor gesang­lich zur Stim­me des Vol­kes für des­sen Dank und Ver­eh­rung, aber euch des­sen Freu­de und Jubel.

„Wis­sen sie etwas Schö­nes für die anste­hen­de Fasten­zeit“, hat­te Pfar­rer Sven Grill­mei­er in einer kur­zen Pre­digt in die Run­de gefragt. Schön sei es mal am Sonn­tag­nach­mit­tag die Füße hoch­zu­le­gen, inne zu hal­ten, aus­zu­ru­hen, neu­deutsch zu ent­schleu­ni­gen, sich eine Aus­zeit zu neh­men und zu ent­span­nen. Gleich­sam als Tür­öff­ner dafür kön­ne so eine musi­ka­li­sche Mess­ge­stal­tung des Got­tes­dien­stes wie an die­sem Abend die­nen. Beglei­tet von Lucia Stel­zer an der Orgel, diri­gier­te Richard Wald­mann vom Kyrie und Glo­ria über Cre­do und Bene­dic­tus bis zum Sanc­tus und Agnus Dei sei­ne Gesangs­brü­der durch die ver­träum­te roman­ti­sche Ver­to­nung der Natur und die jubi­lie­ren­de Anbe­tung und Ver­eh­rung des drei­fal­ti­gen Gottes.

In der dyna­mi­schen Band­brei­te der Stimm­stär­ke inter­pre­tier­te Wald­mann in sei­ner ganz eige­nen Art jedes Stück sei­nem Cha­rak­ter gemäß, mal lang­sam, ruhig und bedäch­tig, mal flott und flot­ter, mal kräf­tig und mäch­tig. So war in der musi­ka­li­schen Deu­tung der Ordi­na­ri­ums­tei­le vom Pia­nis­si­mo bis zum For­tis­si­mo alles dabei, was die Sän­ger­stim­me for­dert. So erklang for­te, kräf­tig und frisch der Jubel im Bene­dic­tus, als in der drit­ten Stro­phe zu „Oa Jubel, oa Sin­ga, es hallt und es schallt“ ange­ho­ben wur­de. Im Glo­ria wech­sel­te das ein­gangs flot­te­re Tem­po vom „Der Wald braust“ in ein Pia­no des „Jetzt wird der Wald ganz stad“, um sich am Ende wie­der ins Kräf­ti­ge zu stei­gern, wenn es „dem Schöp­fer schallt´s ent­ge­gen. In der Arie zur Hei­li­gen Wand­lung ver­stumm­te sogar das Wort und ehr­furchts­voll und erhe­bend über­nahm ein Hir­ten­ruf die Wür­di­gung die­ses hohen Augenblicks.

„Ger­ne Wieder

Mit sei­nem „Vergelt´s Gott“, ver­band der Geist­li­che, wie er sich aus­drück­te, die gro­ße Hoff­nung auf „ger­ne ein ander Mal wie­der“. Der mehr­mals ein­set­zen­de Applaus zeig­te mehr als deut­lich, wie groß die Freu­de der Got­tes­dienst­be­su­cher über die eben nicht all­täg­li­che chora­le Umrah­mung des Vor­abend­got­tes­dien­stes war. Grill­mei­er nutz­te dann auch die Gunst der Stun­de, die lit­ur­gisch-musi­ka­li­sche Mess­ge­stal­tung durch die „Deut­sche Bau­ern­mes­se“ (1933) von der Volks­lied­pfle­ge­rin Annet­te Tho­ma als Wunsch auf die Empo­re zu schicken. „Ich glau­be, das lässt sich ein­rich­ten“, nähr­te Chor­lei­ter Richard Wald­mann das Pflänz­chen der Hoffnung.