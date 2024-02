Fürch­tet euch nicht! So lau­tet der Titel der Aus­stel­lung von Björn Hau­schild, die vom 11.02. bis 24.03. in der Stadt­kir­che zu sehen ist.

Der Künst­ler wur­de an der an der Hoch­schu­le der Kün­ste Ber­lin aus­ge­bil­det und lebt heu­te in Eisin­gen bei Würz­burg. Er hat schon an vie­len Orten aus­ge­stellt: Vom Klo­ster Trie­fen­stein bis nach St. Ulrich/​Regensburg und weit über Bay­ern hin­aus reicht die Liste der Orte, an denen sei­ne Wer­ke zum Teil dau­er­haft zu sehen waren bzw. sind. Sei­ne Kunst ist raum­grei­fend und aus­drucks­stark, aber auch zart und berüh­rend. Eröff­net wird die Aus­stel­lung im Anschluss an den Kan­ta­ten­got­tes­dienst mit der Stadt­kir­chen­kan­to­rei am 11.02. mit Stadt­kir­chen­pfar­rer Dr. Car­sten Brall und Pfar­re­rin Dr. Ange­la Hager (EBW). Par­al­lel zur Aus­stel­lung sind Ver­an­stal­tun­gen u.a. gemein­sam mit dem EBW geplant, genaue­re Infor­ma­tio­nen wer­den noch bekannt gegeben.