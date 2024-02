Das West­bad ist von Mon­tag bis Frei­tag bereits ab 10 Uhr bis 21 Uhr geöff­net. Die Früh­schwimm­zei­ten am Mon­tag, Mitt­woch und Frei­tag ent­fal­len. Am Wochen­en­de gel­ten die nor­ma­le Öff­nungs­zei­ten von 10 bis 20 Uhr. Auch der Action-Nach­mit­tag am Sonn­tag fin­det statt.

Die Öff­nungs­zei­ten im Röthel­heim­bad blei­ben in der Feri­en­wo­che unverändert.