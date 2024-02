Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Pol­ni­scher Fahr­zeug­füh­rer fährt unter Drogeneinfluss

Coburg. Bei einer Ver­kehrs­kon­trol­le am Don­ners­tag­mor­gen im Cobur­ger Stadt­ge­biet zeig­te ein 23-jäh­ri­ger pol­ni­scher Fahr­zeug­füh­rer dro­gen­ty­pi­sche Auffälligkeiten.

Bei der Kon­trol­le um 0.15 Uhr räum­te der Mann zudem einen vor­he­ri­gen Betäu­bungs­mit­tel­kon­sum ein. Die Beam­ten unter­ban­den die Wei­ter­fahrt indem sie den Fahr­zeug­schlüs­sel sicher­stell­ten. Zudem ord­ne­ten sie eine Blut­ent­nah­me im Cobur­ger Kli­ni­kum an. Zur Siche­rung des Ord­nungs­wid­rig­kei­ten­ver­fah­rens behiel­ten die Beam­ten bei dem pol­ni­schen Staats­an­ge­hö­ri­gen eine Sicher­heits­lei­stung in Höhe eines nied­ri­gen drei­stel­li­gen Euro­be­tra­ges ein. Die Beam­ten ermit­teln wegen eines Ver­sto­ßes nach dem Straßenverkehrsgesetz.

Auto stößt mit Fuß­gän­ge­rin zusam­men – eine schwer Verletzte

MEE­DER, NEI­DA, LKR. COBURG. Nach einem Zusam­men­stoß zwi­schen einem Auto und einer Fuß­gän­ge­rin brach­te der Ret­tungs­dienst am Mitt­woch­mor­gen eine 80-Jäh­ri­ge mit schwe­ren Ver­let­zun­gen in die Not­auf­nah­me des Cobur­ger Klinikums.

Ohne auf den Fahr­zeug­ver­kehr zu ach­ten, über­quer­te am Mitt­woch um 8:20 Uhr die 80-Jäh­ri­ge die Wie­sen­fel­der Stra­ße im Mee­de­rer Gemein­de­teil Nei­da. Beim Betre­ten der Stra­ße tou­chier­te sie der rech­te Außen­spie­gel des Sko­das eines 29-Jäh­ri­gen. Die Rent­ne­rin stürz­te und zog sich eine Kopf­ver­let­zung sowie eine Beinfrak­tur zu. Am Fahr­zeug des 29-Jäh­ri­gen ent­stand nur gerin­ger Sach­scha­den im nied­ri­gen drei­stel­li­gen Euro­be­reich am rech­ten Außen­spie­gel. Die Cobur­ger Poli­zi­sten nah­men einen Ver­kehrs­un­fall mit Per­so­nen­scha­den auf.