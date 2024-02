High­light am Och­sen­kopf, neue Impul­se im Bereich Mobilität

Tou­ris­mus, Mobi­li­tät, Bil­dung und Nach­hal­tig­keit – die­se The­men stan­den 2023 weit oben auf der Agen­da des Land­krei­ses Bay­reuth. Im Mit­tel­punkt stand dabei ein Ereig­nis, auf das vie­le Bür­ge­rin­nen und Bür­ger des Land­krei­ses schon eini­ge Zeit hin­ge­fie­bert haben: die Erneue­rung der Och­sen­kopf-Seil­bahn. Auf der Nord­sei­te wur­de die­ses Pro­jekt am 22. Dezem­ber im Bei­sein des Baye­ri­schen Mini­ster­prä­si­den­ten Dr. Mar­kus Söder mit einer fei­er­li­chen Ein­wei­hung abge­schlos­sen – in einer rekord­ver­däch­ti­gen Bau­zeit von nur neun Mona­ten. 2024 soll die Süd­sei­te folgen.

Fort­schrit­te mach­ten die Ver­ant­wort­li­chen 2023 auch an der Ther­me Obern­sees. Nach zeit­in­ten­si­ven Tief­bau­ar­bei­ten hat Land­rat Flo­ri­an Wie­demann das Ziel, Bau­ab­schnitt 1 Ende 2024 abzu­schlie­ßen. Was dabei ent­ste­hen soll: ein neu­er Kin­der- und Ruhe­be­reich sowie ein umge­stal­te­ter Ein­gangs­be­reich mit dem ersten Besu­cher­Infor­ma­ti­ons­zen­trum der Frän­ki­schen Schweiz.

Schaf­fung von Schnellbuslinien

Doch nicht nur über den Tou­ris­mus wur­de gere­det, als Land­rat Wie­demann und Dani­el Frieß, Lei­ten­der Ver­wal­tungs­di­rek­tor, am Mon­tag im Bay­reu­ther Land­rats­amt den 86seitigen Jah­res­be­richt vor­stell­ten. Die Aus­wei­tung des Mobi­li­täts­an­ge­bots gilt eben­so als eines der gro­ßen Zie­le des Land­krei­ses. „Hier haben wir mit dem Bür­ger­bus Fich­tel­ge­bir­ge eine wich­ti­ge Ach­se erschlos­sen, wel­che die Gemein­den Bischofs­grün, Fich­tel­berg, Gefrees, Mehl­mei­sel und War­men­stein­ach umfasst. Auch beim 30Mi­nu­ten-Takt sind wir mit der Aus­wei­tung unse­res Ange­bots vor­an­ge­kom­men, indem wir die Gemein­de Hein­ers­reuth mit in das Mobi­li­täts­an­ge­bot inte­griert haben“, beton­te Wie­demann. Zie­le für 2024 sei­en die Schaf­fung von Schnell­bus­li­ni­en im Fich­tel­ge­bir­ge sowie im Raum Holl­feld und der wei­te­re Aus­bau des 30-Minu­ten-Takts auf der Ach­se Bindlach/​Goldkronach.

Einen Mei­len­stein im Bereich der Bil­dung haben die Ver­ant­wort­li­chen in Holl­feld erreicht: Mit dem Neu­bau des MINT-Gebäu­des an der Gesamt­schu­le fin­den die Schü­le­rin­nen und Schü­lern in den Fächern Mathe­ma­tik, Infor­ma­tik, Natur­wis­sen­schaf­ten und Tech­nik künf­tig modern­ste Gege­ben­hei­ten vor. Die Fer­tig­stel­lung des Gebäu­des ist für Mit­te 2025 geplant. Bereits Ende 2024 soll außer­dem die Gene­ral­sa­nie­rung an der Johan­nes-Kep­ler-Real­schu­le in Bay­reuth abge­schlos­sen sein.

„Natür­lich blicken wir bei der Bewäl­ti­gung unse­rer Auf­ga­ben auch auf unse­re Kli­ma­bi­lanz. Als Land­rats­amt nach­hal­tig zu agie­ren, ist uns ein gro­ßes Anlie­gen“, sag­te Wie­demann vor den Medi­en­ver­tre­te­rin­nen und Medi­en­ver­tre­tern. Und damit ver­wies der Land­rat auf den haus­ei­ge­nen Fuhr­park des Land­rats­amts, der zu gro­ßen Tei­len auf voll­elek­tri­sche Autos umge­stellt wur­de. Die­se wer­den künf­tig mit dem Strom der Pho­to­vol­ta­ik-Anla­ge bela­den, die 2024 auf dem Dach des Land­rats­amts instal­liert wird. Wie­demann: „Das ist ein Kreis­lauf, wie er sein soll!“

Bewäl­ti­gung der Flüchtlingssituation

Neben all die­sen Pro­jek­ten war im Land­rats­amt Bay­reuth noch ein The­ma all­ge­gen­wär­tig: die Bewäl­ti­gung der Flücht­lings­si­tua­ti­on als Fol­ge der Krie­ge in der Ukrai­ne und Nah­ost. Ins­ge­samt 1.516 Flücht­lin­ge aus der Ukrai­ne wur­den im Land­kreis auf­ge­nom­men, zudem muss die Unter­brin­gung von 708 Asyl­be­wer­bern (Stand: 01.02.24) gestemmt wer­den. Auf­ga­be des Land­krei­ses sei es, die Geflüch­te­ten anstän­dig unter­zu­brin­gen und zu inte­grie­ren, so Wie­demann. „2023 haben wir mit einem enga­gier­ten Team eine gan­ze Rei­he neu­er Unter­künf­te bele­gen kön­nen, die Flücht­lings­zah­len wer­den aber nicht von heu­te auf mor­gen abrei­ßen. Hier sind wir wei­ter gefordert.“

Im Jah­res­be­richt 2023 fin­den sich noch vie­le wei­te­re The­men bei­spiels­wei­se zu den Berei­chen Wirt­schaft und Bau. So sind auch der erste gemein­sa­me Wirt­schafts­emp­fang von Stadt und Land­kreis Bay­reuth oder die Fer­tig­stel­lung der Außen­an­la­gen der Jugend­stät­te Hai­den­a­ab als bedeu­ten­de Pro­jek­te zu nennen.

Jah­res­be­richt online verfügbar

Den gesam­ten Jah­res­be­richt 2023 gibt es im Web unter https://​www​.land​kreis​bay​reuth​.de/​d​e​r​-​l​a​n​d​k​r​e​i​s​/​l​a​n​d​k​r​e​i​s​/​j​a​h​r​e​s​b​e​r​i​c​h​te/