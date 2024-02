Die Flä­chen­decken­de Sicher­stel­lung der Gesund­heits­ver­sor­gung Ober­fran­kens – das war das Kern­an­lie­gen der ober­frän­ki­schen Land­rä­te, die im Rah­men der Neu­jahrs­sit­zung des Bezirks­ver­ban­des Ober­fran­ken des Baye­ri­schen Land­kreis­ta­ges gemein­sam mit ihren Stell­ver­tre­te­rin­nen und Stell­ver­tre­tern sowie den Alt­land­rä­ten im Was­ser­schloss Mit­witz (Land­kreis Kro­nach) zusam­men­tra­ten. Dem dazu ein­ge­la­de­nen Amts­chef des Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­ums für Gesund­heit, Pfle­ge und Prä­ven­ti­on, Herrn Dr. Win­fried Brech­mann, spie­gel­ten die Land­rä­te aus erster Hand ein Bild der aktu­el­len Her­aus­for­de­run­gen und Bedürf­nis­se der ober­frän­ki­schen Kliniken.

Bereits im März 2023 hat­ten die neun ober­frän­ki­schen Land­rä­te eine gemein­sa­me Reso­lu­ti­on zur Siche­rung der flä­chen­decken­den Kran­ken­haus­ver­sor­gung im länd­li­chen Raum gefasst, die an Bun­des­kanz­ler Olaf Scholz und Bun­des­ge­sund­heits­mi­ni­ster Prof. Dr. Karl Lau­ter­bach über­sandt wor­den war.

Dar­auf auf­bau­end ver­stärk­ten die Land­rä­te nun ihre Kern­for­de­rung nach einer aus­kömm­li­chen Finan­zie­rung für die Kran­ken­häu­ser, was bereits für die Über­gangs­zeit bis zu einer Reform gel­ten müs­se. „Um heu­te und in Zukunft flä­chen­deckend medi­zi­nisch stark auf­ge­stellt zu sein, bedarf es einer aus­rei­chen­den finan­zi­el­len Aus­stat­tung der Kli­ni­ken. Auf­grund tarif- und infla­ti­ons­be­ding­ter Kosten­stei­ge­run­gen der ver­gan­ge­nen Mona­te besteht hier Hand­lungs­be­darf“, so Land­rat und Bezirks­ver­bands­vor­sit­zen­der Dr. Oli­ver Bär. Wie ange­spannt die Situa­ti­on ist, zeigt sich bereits an eini­gen Kli­nik­stand­or­ten Ober­fran­kens. So hat­te der län­der­über­grei­fen­de Kli­nik­ver­bund REGIO­MED Anfang des Jah­res einen Antrag auf Insol­venz in Eigen­ver­ant­wor­tung beim Amts­ge­richt Nürn­berg gestellt, wovon unter ande­rem die Kli­ni­ken in Coburg, Lich­ten­fels und Neu­stadt bei Coburg betrof­fen sind. Die Land­rä­te unter­stüt­zen daher die For­de­rung des Bun­des­ra­tes nach einem Sofort­hil­fe­pro­gramm für exi­stenz­be­droh­te Kran­ken­häu­ser. Dar­über hin­aus spre­chen sich die Land­rä­te gegen den aktu­el­len Ent­wurf des Kran­ken­haus­trans­pa­renz­ge­set­zes aus, der Ende Febru­ar im Ver­mitt­lungs­aus­schuss dis­ku­tiert wird. Das Gesetz wür­de zu einem büro­kra­ti­schen Mehr­auf­wand ohne ent­spre­chen­den Mehr­wert für den Bür­ger füh­ren, so die Landräte.

Dr. Win­fried Brech­mann unter­strich: „Die Siche­rung der flä­chen­decken­den sta­tio­nä­ren Ver­sor­gung ist eines der zen­tra­len Zukunfts­the­men. Gera­de in einem Flä­chen­land wie Bay­ern sind auch klei­ne­re und über Ver­bün­de oder Koope­ra­tio­nen zusam­men­ge­schlos­se­ne Kran­ken­häu­ser häu­fig unver­zicht­bar für die Grund- und Not­fall­ver­sor­gung. Zu deren Erhalt wie auch zur Siche­rung der grö­ße­ren Häu­ser bedarf es eines Sofort­hil­fe­pro­gram­mes des Bun­des zur aku­ten finan­zi­el­len Unter­stüt­zung der Kli­ni­ken sowie eine zügi­ge Anpas­sung der Betriebs­ko­sten­fi­nan­zie­rung, um künf­tig eine voll­stän­di­ge und zeit­na­he Refi­nan­zie­rung von Kosten­stei­ge­run­gen zu gewähr­lei­sten. Zudem dür­fen Beson­der­hei­ten und Unter­schie­de der ein­zel­nen Län­der bei den Reform­plä­nen des Bun­des nicht über­gan­gen wer­den. Des­halb muss der Bund zum einen prak­ti­ka­ble Aus­nah­me­mög­lich­kei­ten von bun­des­wei­ten Vor­ga­ben für die Kran­ken­haus­pla­nungs­be­hör­den der Län­der vor­se­hen. Zum ande­ren muss die Mög­lich­keit bestehen, die künf­ti­gen Struk­tur­an­for­de­run­gen auch im Wege der Koope­ra­ti­on zwi­schen ver­schie­de­nen Kran­ken­häu­sern zu erfüllen.“

Neben einer flä­chen­decken­den Kli­nik­ver­sor­gung stand die Sicher­stel­lung der Arz­nei­mit­tel­ver­sor­gung auf der Agen­da der Land­rä­te. Um die Qua­li­tät und Quan­ti­tät ober­frän­ki­scher Apo­the­ken zu erhal­ten, bedarf es auch in Zukunft einer aus­rei­chen­den Zahl an Apo­the­ke­rin­nen und Apo­the­kern sowie qua­li­fi­zier­ter Nach­wuchs­kräf­te. Ein gutes Bei­spiel dafür sei die PTA-Schu­le Kulm­bach, die als eine von sechs staat­lich aner­kann­ten Berufs­schu­len in Bay­ern Phar­ma­zeu­tisch-tech­ni­sche Assi­sten­ten in der Regi­on und für die Regi­on ausbildet.

„Die ober­frän­ki­schen Apo­the­ken sind ein wesent­li­cher Bestand­teil der Daseins­vor­sor­ge, die gera­de im Hin­blick auf die immer älter wer­den­de Bevöl­ke­rung wich­ti­ge Bera­tungs- und Ver­sor­gungs­lei­stun­gen erbrin­gen und im Rah­men von Nacht- und Not­dien­sten rund um die Uhr erreich­bar sind“, so der Kro­na­cher Land­rat Klaus Löff­ler. Ange­sichts der bun­des­weit deut­lich rück­läu­fi­gen Zahl an Apo­the­ken mach­ten sich die Land­rä­te für den Erhalt der ober­frän­ki­schen Stand­or­te stark. Dar­über hin­aus sei durch geeig­ne­te Instru­men­te auf Bun­des­ebe­ne auch Lie­fer­eng­päs­sen bei Arz­nei­mit­teln entgegenzuwirken.

Im Bezirks­ver­band Ober­fran­ken des Baye­ri­schen Land­kreis­ta­ges kom­men um den Vor­sit­zen­den Dr. Oli­ver Bär die neun ober­frän­ki­schen Land­rä­te sowie Regie­rungs­prä­si­dent Flo­ri­an Luder­schmid und Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm regel­mä­ßig zur Abstim­mung aktu­el­ler poli­ti­scher The­men sowie zur Stär­kung des länd­li­chen Raums zusam­men. Ein­mal im Jahr fin­det eine gemein­sa­me Sit­zung mit den Alt­land­rä­ten sowie den Stell­ver­tre­te­rin­nen und Stell­ver­tre­tern der Land­rä­te statt. Der Baye­ri­sche Land­kreis­tag ist einer der vier Kom­mu­na­len Spit­zen­ver­bän­de in Bay­ern neben dem Baye­ri­schen Gemein­de­tag, dem Baye­ri­schen Städ­te­tag und dem Baye­ri­schen Bezirks­tag. Für jeden Regie­rungs­be­zirk gibt es einen Bezirks­ver­band zur Ver­tre­tung der regio­na­len Inter­es­sen der Landkreise.