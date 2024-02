Gute Nach­rich­ten für Bam­berg-Ost: Die Anbin­dung des Anker­zen­trums Ober­fran­ken (AEO) an den ÖPNV ist wei­ter­hin gesi­chert, so dass auch der Bus­ver­kehr im Umfeld der Ein­rich­tung bes­ser orga­ni­siert wer­den kann. In einem Schrei­ben an die Stadt Bam­berg bestä­tigt Joa­chim Herr­mann, der Baye­ri­sche Staats­mi­ni­ster des Innern, für Sport und Inte­gra­ti­on, dass auch er die Fort­füh­rung der AEO-Bus­li­nie für „sinn­voll und not­wen­dig“ erach­te. Des­halb wer­de der Frei­staat auch antei­lig für ein wei­te­res Jahr die Kosten dafür über­neh­men. Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke bestä­tig­te, dass auch die Stadt ihren Bei­trag lei­sten wer­de, um Ver­bes­se­run­gen bei der Bus­an­bin­dung sicherzustellen.

Lini­en­füh­rung wird optimiert

Die Bus­li­nie an der AEO war im Früh­jahr 2023 ein­ge­führt wor­den und hat zu einer Ent­la­stung der stark nach­ge­frag­ten Bus­se in der Umge­bung der zen­tra­len Geflüch­te­ten-Unter­kunft gesorgt. Um den Belan­gen der Anwoh­ne­rin­nen und Anwoh­ner im Bam­ber­ger Osten ent­ge­gen­zu­kom­men, wird der Strecken­ver­lauf der AEO-Bus­li­nie bedarfs­ge­recht ange­passt. Ab 5. Febru­ar 2024 ver­lau­fen die Bus­li­ni­en 902 und 923 auf dem glei­chen Lini­en­weg. So gelingt es den Stadt­wer­ken, die ÖPNV-Anbin­dung des Bam­ber­ger Ostens ent­lang der Pödel­dor­fer Stra­ße ins­ge­samt zu verbessern.