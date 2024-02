Der Baye­ri­sche Rund­funk sen­det sein DAB+ Ange­bot ab 5. Febru­ar von zwei neu­en Stand­or­ten: Das Sen­der­netz wächst auf 87 DAB+ Stand­or­te und der Emp­fang des digi­ta­len Radio­an­ge­bots ver­bes­sert sich wei­ter. In der Ober­pfalz, nahe der tsche­chi­schen Gren­ze, ver­sorgt der Sen­der Gei­gant künf­tig die Gemein­den Wald­mün­chen, Schön­thal und Rötz. Im Land­kreis Forch­heim in Ober­fran­ken geht der neue DAB+ Stand­ort Eber­mann­stadt für die Gemein­den Eber­mann­stadt, Forch­heim, Kirch­eh­ren­bach, Leu­ten­bach, Pretz­feld und Wei­lers­bach in Betrieb.

Bay­ern­weit ver­grö­ßert sich das DAB+ Sen­der­netz im Kanal 11D mit der Inbe­trieb­nah­me der neu­en Sen­der auf 87 Stand­or­te: Somit ver­fü­gen über 96,4 Pro­zent der Men­schen in Bay­ern über Indoor-Emp­fang. Mobil, also im Auto sowie im Außen­be­reich, liegt der DAB+ Emp­fang bei 99,4 Pro­zent. Auf den Auto­bah­nen in Bay­ern ist der Emp­fang von DAB+ über­all möglich.

DAB+ Pro­gramm­be­le­gung nach Region:

Bay­ern 11D

Bay­ern 1 Nie­der­bay­ern /​Oberpfalz

Bay­ern 2 Süd

Bay­ern 3

BR-Klas­sik

BR24

BR24live

BR Schla­ger

BR Hei­mat Puls

+ ein pri­va­tes Programm*

Ober­fran­ken 10B

Bay­ern 1 Mainfranken

Bay­ern 1 Mit­tel- und Oberfranken

Bay­ern 2 Nord

BR-Ver­kehr

+ wei­te­re pri­va­te Programme*

Ober­pfalz 6C

Bay­ern 1 Mainfranken

Bay­ern 1 Mit­tel- und Oberfranken

Bay­ern 1 Oberbayern

Bay­ern 1 Schwaben

BR-Ver­kehr

+ wei­te­re pri­va­te Programme*

* Nähe­re Infor­ma­tio­nen zu den pri­va­ten Pro­gramm­an­ge­bo­ten auf DAB+ bie­ten die Baye­ri­sche Lan­des­zen­tra­le für neue Medi­en (BLM) sowie das Bay­ern Digi­tal Radio (BDR) auf ihren Sei­ten im Internet.

Vor­zü­ge von DAB+

Das digi­ta­le Anten­nen­ra­dio DAB+ bie­tet Vie­les, was das bis­he­ri­ge UKW nicht kann: stö­rungs­frei­es Radio ohne Rau­schen und kri­stall­kla­re Klang­qua­li­tät. Dazu eine wesent­lich grö­ße­re Pro­gramm­aus­wahl und eine Rei­he mul­ti­me­dia­ler Zusatz­in­for­ma­tio­nen wie Ver­kehrs­da­ten, Wet­ter­kar­ten oder auch Anga­ben zu Musik­ti­teln und Interpreten.

Um die­ses umfang­rei­che Ange­bot hören zu kön­nen, ist ein DAB+ Radio Vor­aus­set­zung. Die Bedie­nung ist ähn­lich ein­fach wie die eines UKW-Radi­os: Ein­schal­ten, Sen­der­such­lauf star­ten und Radio in digi­ta­ler Klang­qua­li­tät hören. Mit einem vor­ge­schal­te­ten DAB+ Adap­ter kön­nen auch bestehen­de Ste­reo­an­la­gen oder Auto­ra­di­os für den DAB+ Emp­fang nach­ge­rü­stet werden.

Bereits seit Ende 2020 gibt es in Deutsch­land eine Digi­tal­ra­di­opflicht für Auto-Her­stel­ler: Seit­her müs­sen Radi­os in Neu­wa­gen grund­sätz­lich digital­ter­re­stri­schen Emp­fang ermög­li­chen. Für sta­tio­nä­re Radio­ge­rä­te mit Dis­play gibt es eine ähn­li­che Rege­lung, wobei die Her­stel­ler die Wahl haben, DAB+ oder den Emp­fang via Inter­net anzubieten.

Die Stu­die „green radio“ – her­aus­ge­ge­ben von der Baye­ri­schen Lan­des­zen­tra­le für neue Medi­en und dem Baye­ri­schen Rund­funk – beweist zudem: Bei DAB+ ist der Ener­gie­ver­brauch bei der Aus­strah­lung eines ein­zel­nen Pro­gramms deut­lich gerin­ger als bei UKW. DAB+ ist durch effi­zi­en­te­re Fre­quenz­nut­zung und gerin­ge­re Sen­de­lei­stung daher umwelt­freund­li­cher und wirt­schaft­li­cher als UKW. Als digi­ta­les Rund­funk­sy­stem, das alle Ein­woh­ner im Ver­sor­gungs­ge­biet gleich­zei­tig erreicht, ist ein DAB+ Radio für zuhau­se auch nach­hal­ti­ger und zudem leich­ter zu bedie­nen als ein Internetradio.

Aus­führ­li­che Infor­ma­tio­nen zum Emp­fang, den Sen­der­net­zen, zur Pro­gramm­be­le­gung und zu Gerä­ten sowie Video-Tuto­ri­als bie­tet der Baye­ri­sche Rund­funk auf www​.br​.de/​d​a​b​p​lus.