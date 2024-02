Über vier Tage vom 1. bis 4. Febru­ar fand in Mün­chen Hoch­brück auf der Olym­pia Schieß­an­la­ge die Baye­ri­sche Mei­ster­schaft der Bogen­schüt­zen statt, bei der über 500 Teil­neh­mer aus ganz Bay­ern ihre Mei­ster such­ten. Vom Bogen­club der SpVgg Reuth konn­ten sich für die­ses Event sechs Schüt­zen qua­li­fi­zie­ren. Erfolg­reich setz­te sich am Sams­tag in der Recur­ve Her­ren­klas­se Jakob Hetz durch. Nach sei­nem ersten Platz in der Qua­li­fi­ka­ti­on bewies er auch in der Final­run­de, in der im KO-System geschos­sen wird, Ner­ven­stär­ke und wur­de sou­ve­rän baye­ri­sche Hal­len­mei­ster 2024. Am 2.Wettkampftag war die Mann­schaft der Com­pound­schüt­zen mit Mat­thi­as Wag­ner, Peter Trö­ger und Mar­tin End­riz­zi am Start und ver­fehl­te mit ihrem vier­ten Platz einen Platz auf dem begehr­ten Trepp­chen nur knapp. Mar­tin End­riz­zi, der im Qua­li­fi­ka­ti­ons­durch­gang mit eige­ner Best­lei­stung den ersten Platz beleg­te, konn­te sich in der Final­run­de die Bron­ze Medail­le sichern. Peter Trö­ger ver­pass­te nur knapp das Halb­fi­na­le und beleg­te den fünf­ten Platz. Bereits am 1 Wett­kampf­tag star­te­te Hei­di Hop­fen­gärt­ner in der Damen Master­klas­se Recur­ve und errang einen sehr guten vier­ten Platz. Kom­plet­tiert wur­de das gute Abschnei­den der Reu­ther Bogen­schüt­zen am Sonn­tag durch Lukas Oester, der in der Jugend­klas­se einen ordent­li­chen 15 Platz belegte.