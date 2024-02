Die Baye­ri­sche Lan­des­stif­tung unter­stützt wie­der Denk­mal­sa­nie­run­gen in Bam­berg. Mehr als 154.000 Euro wur­den für vier Bau­maß­nah­men in der in der Welt­erbe­stadt bewil­ligt. Das teilt die Bam­ber­ger Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Mela­nie Huml mit, die selbst Mit­glied im Stif­tungs­rat ist.

Zuschüs­se flie­ßen für die Sanie­rung der Nord- und Ost­fas­sa­de des Kon­vent­baus des ehem. Klo­sters St. Micha­el (125.000 Euro), für Sanie­rung eines pri­va­ten Anwe­sens am Mitt­le­ren Kaul­berg (16.000 Euro), für die Fas­sa­den­sa­nie­rung eines pri­va­ten Anwe­sens an der Unte­ren Brücke (9.300 Euro) und für die Restau­rie­rung des histo­ri­schen Brun­nens im sog. Ehren­hof zwi­schen Hotel Resi­denz­schloss und Stadt­ar­chiv (3.850 Euro).

„Unse­re Bau­denk­mä­ler für nach­fol­gen­de Gene­ra­tio­nen zu erhal­ten, fin­de ich wich­tig. Ein histo­ri­sches Gebäu­de zu sanie­ren, ist aber oft sehr auf­wen­dig und auch kosten­in­ten­siv. Des­halb freue ich mich, dass die Bau­her­ren in unse­rer Baye­ri­schen Lan­des­stif­tung einen ver­läss­li­chen Part­ner haben und ich als Stif­tungs­rä­tin aktiv unter­stüt­zen kann“, so Staats­mi­ni­ste­rin a.D. Mela­nie Huml.

Auch im sozia­len Bereich enga­gie­re sich die Lan­des­stif­tung und för­de­re bedeu­ten­de Bau­pro­jek­te v.a. in der Alten- und Behin­der­ten­hil­fe. „In unse­rer Stif­tungs­rats­sit­zung haben wir bei­spiels­wei­se Zuschüs­se für ein neu­es Pfle­ge­heim im Land­kreis Lich­ten­fels oder eine Früh­för­der­stät­te im Land­kreis Rhön­Grab­feld bewil­ligt. Ich kann sozia­len Ein­rich­tun­gen, die eine Bau­maß­nah­me pla­nen, nur raten, sich mal bei unse­rer Lan­des­stif­tung nach För­der­mög­lich­kei­ten zu erkun­di­gen“, so Huml abschließend.