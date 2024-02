Wegen der Faschings­um­zü­ge in Bam­berg, Mem­mels­dorf, Ste­gau­rach und Hall­stadt müs­sen die Stadt­bus­se am kom­men­den Wochen­en­de, Rosen­mon­tag und Faschings­diens­tag Umlei­tun­gen neh­men und kön­nen zeit­wei­se nicht alle Hal­te­stel­len bedie­nen. Außer­dem kann es zu Abwei­chun­gen vom Fahr­plan kommen.

Faschings­zug in der Gar­ten­stadt am Sams­tag, 10.02.2024:

Die Bus­se der Linie 901 kön­nen die Hal­te­stel­len „Kuni­gun­den­kir­che“, „Hans-Mor­per-Str.“, „Spinn­sey­er“ und „Gar­ten­stadt Schu­le“ zwi­schen 13.20 Uhr und ca. 15.30 Uhr nicht bedie­nen. Der Zustieg erfolgt an den Hal­te­stel­len „Seins­heim­str.“ und „Stauf­fen­berg­stra­ße“.

Die Linie 915 endet zwi­schen 13.30 Uhr und 15.15 Uhr an der Hal­te­stel­le „Haupts­moor­str. Nord“. Die Hal­te­stel­len „See­hof­str.“, „Gar­ten­stadt Schu­le“, „Kuni­gun­den­kir­che“, „Greif­fen­berg­str.“ und „Adolf-Wäch­ter-Str.“ ent­fal­len. Der Zustieg in Rich­tung Zen­trum erfolgt an den Hal­te­stel­len „Haupts­moor­str. Nord“ und „Brei­ten­au“.