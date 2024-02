Vor­be­rei­tun­gen für die Amphi­bi­en­wan­de­rung lau­fen beim LBV auf Hoch­tou­ren – Krö­ten, Frö­sche und Mol­che sind bald in Bay­ern unterwegs

Min­de­stens 6°C in der Nacht und Regen sind der Start­schuss für die all­jähr­li­che Wan­de­rung der Amphi­bi­en in Bay­ern zu ihren Laich­ge­wäs­sern. Die Vor­be­rei­tun­gen für die gro­ße Amphi­bi­en­wan­de­rung lau­fen bei den Akti­ven des baye­ri­schen Natur­schutz­ver­bands LBV (Lan­des­bund für Vogel- und Natur­schutz) schon auf Hoch­tou­ren, damit Teich­mol­che, Spring­frö­sche und Erd­krö­ten ihre Laich­ge­wäs­ser wie­der mög­lichst gefahr­los errei­chen kön­nen. „In ganz Bay­ern sind zahl­rei­che LBV-Ehren­amt­li­che dabei, Schutz­zäu­ne ent­lang von Stra­ßen auf­zu­stel­len oder instand zu set­zen“, so LBV-Amphi­bi­en­ex­per­te Dr. Andre­as von Lind­ei­ner. Den­noch wer­den im Frei­staat noch hel­fen­de Hän­de gesucht. Vor allem wäh­rend der Wan­de­rung bis etwa Mit­te April ist tat­kräf­ti­ges Enga­ge­ment bei der Kon­trol­le der Zäu­ne sehr willkommen.

Mit zuneh­men­der Tages­län­ge, hoher Luft­feuch­tig­keit und stei­gen­den Tem­pe­ra­tu­ren, vor allem nachts, ist mit den ersten wan­dern­den Amphi­bi­en im Tief­land zu rech­nen. „Gras- und Spring­frö­sche sowie Teich- und Berg­mol­che sind dann die ersten, die sich auf die Wan­de­rung bege­ben. Erd­krö­ten brau­chen aller­dings noch etwas Zeit“, so der LBV-Amphi­bi­en­ex­per­te. Sobald die Tem­pe­ra­tu­ren ins­ge­samt noch mil­der wer­den, erwa­chen aber auch sie aus ihrer Win­ter­star­re und machen sich auf den Weg zu ihren Fort­pflan­zungs­ge­wäs­sern. An einem natur­na­hen Gewäs­ser kön­nen durch­aus mehr als 1.000 Erd­krö­ten gemein­sam beim Laich­ge­schäft beob­ach­tet werden.

Vie­le LBV-Grup­pen stel­len mobi­le Krö­ten­zäu­ne auf, um Amphi­bi­en an beson­de­ren Gefähr­dungs­stel­len vor dem Stra­ßen­tod zu ret­ten. Unter ande­rem enga­gie­ren sich die LBV-Kreis­grup­pen in Für­sten­feld­bruck, Lands­berg am Lech, Wei­ßen­burg-Gun­zen­hau­sen, Cham und Berch­tes­ga­de­ner Land. Ins­ge­samt betreu­en LBV-Akti­ve meh­re­re Hun­dert Krö­ten­zaun­an­la­gen in Bay­ern. „Sobald die Zäu­ne ste­hen, kon­trol­lie­ren die Krö­ten­schüt­zer die­se jeden Tag, am besten am frü­hen Abend und am frü­hen Mor­gen. Befin­den sich Amphi­bi­en in den Eimern, wer­den die­se in Trans­por­tei­mern sicher über die Stra­ße getra­gen. Meist wer­den dabei Art, Geschlecht und Anzahl doku­men­tiert“, erklärt Andre­as von Lindeiner.

Aktiv im Amphibienschutz

Wer beim Krö­ten­ret­ten mit­ma­chen möch­te, kann sich dazu an die ört­li­che LBV-Grup­pe wen­den. Vor­kennt­nis­se sind nicht zwin­gend nötig. Wie die Hil­fe funk­tio­niert, wie man die Tie­re rich­tig anfasst, wel­che Hygie­ne­vor­schrif­ten zu beach­ten sind und wie man Gras­frö­sche von Spring­frö­schen oder Berg­mol­che von Teich­mol­chen unter­schei­det, ist schnell gelernt.

Die Kon­tak­te zu den LBV-Kreis­grup­pen fin­den sich unter www​.lbv​.de/​l​b​v​-​v​o​r​-​ort

LBV-Natur­te­le­fon: Kom­pe­ten­te Bera­tung zu Naturschutzthemen

Zu Fra­gen rund um Vögel und Vogel­füt­te­rung und allen wei­te­ren The­men, die Wild­tie­re wie Igel, Fle­der­mäu­se, Insek­ten oder Eich­hörn­chen und Gar­ten betref­fen, bie­tet der baye­ri­sche Natur­schutz­ver­band kosten­lo­se Bera­tung am LBV-Natur­te­le­fon an. Sie errei­chen das LBV-Natur­te­le­fon Mon­tag bis Frei­tag von 9 bis 11 sowie von 14 bis 16 Uhr unter 09174/4775–5000.