Bei der Neu­wahl zum Orts­vor­stand der FDP in der Stadt Bam­berg wur­de der 34-jäh­ri­ge Ralf Stöck­lein von der Mit­glie­der­ver­samm­lung ein­stim­mig zum Orts­vor­sit­zen­den gewählt. Ralf Stöck­lein war zuletzt Schatz­mei­ster im Orts­vor­stand und kan­di­dier­te im Herbst 2023 in der Stadt Bam­berg für den Landtag.

Ralf Stöck­lein will sich vor allem für den inner­städ­ti­schen Ein­zel­han­del ein­set­zen. “Ich for­de­re eine Bröt­chen­ta­ste für die Bam­ber­ger Innen­stadt. Mit der Bröt­chen­ta­ste kann man kurz kosten­los par­ken, um eine Klei­nig­keit ein­zu­kau­fen. Dies stärkt die Innen­stadt und unter­stützt die klei­nen Geschäf­te”, so Stöck­lein. Die FDP will außer­dem für ein neu­es Gewer­be­ge­biet auf der MUNA kämp­fen und for­dert eine Lösung der Raum­pro­ble­me an den Schu­len in Bam­berg-Ost durch den Bau einer neu­en Grundschule.

Ralf Stöck­lein lob­te in sei­ner Rede die har­mo­ni­sche Zusam­men­ar­beit im Orts­ver­band und kün­dig­te einen enga­gier­ten Stadt­rats­wahl­kampf an: „Mein Ziel ist es, eine kom­pe­ten­te und viel­sei­ti­ge Liste für die Stadt­rats­wahl in zwei Jah­ren auf­zu­stel­len und künf­tig mit zwei Stadt­rä­ten ver­nünf­ti­ge Poli­tik im Bam­ber­ger Rat­haus zu machen.“ Außer­dem beton­te er, dass sich die FDP für eine grund­le­gen­de Reform der Bam­ber­ger Ver­wal­tung und für ein Ende der Ver­bots­po­li­tik im Bam­ber­ger Rat­haus ein­set­zen will.

Als stell­ver­tre­ten­de Orts­vor­sit­zen­de wur­den der schei­den­de Orts­vor­sit­zen­de Dr. Ulrich Krack­hardt, der Gastro­nom Domi­nik Weiß, der Stu­dent Justus Kuns­mann und der Schul­lei­ter Mar­tin Pöh­ner gewählt. Das Vor­stands­team kom­plet­tie­ren die Bei­sit­zer Leon­hard Ang­erpoint­ner, Josua Ötin­ger und Ste­fan Villmann.