Bereits seit 1. Febru­ar 2024 star­te­te der Arbeits­kreis Info-Offen­si­ve Kli­ma­schutz des Land­rats­am­tes Forch­heim sei­ne Vor­trags­rei­he Früh­jahr 2024 zu ver­schie­de­nen Ener­gie­the­men in Koope­ra­ti­on mit der Volks­hoch­schu­le des Landkreises

Beim ersten Online-Vor­trag geht es um die Rege­lun­gen im Gebäu­de-Ener­gie-Gesetz. Gesetz­li­che Bestim­mun­gen für Hei­zungs­an­la­gen. Seit Janu­ar 2024 gilt das neue Gebäu­de-Ener­gie-Gesetz (GEG) mit weit­rei­chen­den Rege­lun­gen für den Ein­bau neu­er Heiz­sy­ste­me. Ab sofort müs­sen Hei­zun­gen, die in Neu­bau­ten instal­liert wer­den, in der Regel min­de­stens 65 % Erneu­er­ba­re Ener­gie nut­zen. In Bestands­ge­bäu­den müs­sen bestehen­de Öl- oder Gas­hei­zun­gen nicht zwangs­läu­fig sofort aus­ge­tauscht wer­den, da hier zunächst Über­gangs­fri­sten gel­ten. Den­noch soll­ten bei der Wahl einer neu­en Hei­zung die gel­ten­den Rege­lun­gen und gefor­der­ten Min­dest­an­tei­le erneu­er­ba­rer Ener­gien berück­sich­tigt wer­den. Um die­se Anfor­de­run­gen zu erfül­len, sieht das Gebäu­de-Ener­gie-Gesetz (GEG) ver­schie­de­ne Hei­zungs­op­tio­nen vor; die­se und wei­te­re Vor­ga­ben des GEG wur­den beim ersten Online-Vor­trag am 01. Febru­ar 2024 um 19.30 Uhr vorgestellt.

Im Rah­men der wei­te­ren Vor­trä­ge infor­mie­ren Ener­gie­ex­per­ten über ver­schie­de­ne Heiz­sy­ste­me (z. B. Wär­me­pum­pen, Solar­ther­mie, Holz­hei­zun­gen, Wär­me aus Solar­strom), ener­ge­ti­sche Sanie­rungs­maß­nah­men an der Gebäu­de­hül­le (z. B. Fen­ster­tausch, Däm­mung, Schim­mel­pro­ble­ma­tik), die Nut­zung erneu­er­ba­rer Ener­gien, aktu­el­le För­der­pro­gram­me sowie über das The­ma Elektromobilität.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu den Vor­trä­gen: www.Lra-fo.de/klima→„Termine“; Anmel­dung nur unter www​.vhs​-forch​heim​.de