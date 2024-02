Lie­be Wiesengrundfreunde,

jetzt wird es also ernst. Am 9. Juni 2024 sind Euro­pa­wah­len und gleich­zei­tig zu die­ser Wahl wird es einen Rats­ent­scheid zur Stadt-Umland­bahn geben. Die Fra­ge­stel­lung zum Rats­ent­scheid ist noch nicht bekannt und wird erst am 29. Febru­ar durch den Stadt­rat entschieden.

Die aktu­el­len Pla­nun­gen sehen nach wie vor res­sour­cen­auf­wen­di­ge Groß­bau­wer­ke, zuvor­derst eine ca. 1, 5 km neue Tal­que­rung quer durch den Erlan­ger Wie­sen­grund vor, obwohl Alter­na­ti­ven tech­nisch mach­bar und auch för­der­fä­hig wären.

Wir wer­den nicht auf­hö­ren, für den Erhalt des Wie­sen­grun­des zu kämpfen.

Am Sonn­tag den 11. Febru­ar 2024 ist ab 14:00 Uhr der gro­ße Faschings­um­zug der Brucker Gaß­hen­ker und wir wer­den im Gau­di­wurm mitziehen.

Wir suchen noch Teil­neh­mer. Bit­te mel­det Euch.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen wer­den nach Rück­mel­dung erfol­gen, da wir ja noch nicht alles zum Fasching ver­ra­ten wollen.

Bit­te ant­wor­tet bald, mög­lichst bis zum 03.02.2024, es gibt noch Eini­ges zu organisieren.

Bis dahin mit freund­li­chen Grüßen

Eure Bür­ger­initia­ti­ve Wiesengrundfreunde

i.V. für die Bür­ger­initia­ti­ve Wiesengrundfreunde

Chri­sti­ne Höfer-Kliesch, Gise­la Löhr und Seba­sti­an Rieckeheer