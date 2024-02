Am Sonn­tag, 11. Febru­ar, fin­det in der Städ­ti­schen Bür­ger­be­geg­nungs­stät­te, Am Sen­del­bach 1–3, die Faschings­fei­er für Senio­rin­nen und Senio­ren mit den Moh­ren­wä­schern statt. Der Ein­lass beginnt bereits um 14 Uhr, damit genug Zeit für Kaf­fee und Krap­fen bleibt. Um cir­ca 15 Uhr tref­fen die Moh­ren­wä­scher ein und sor­gen mit zwei Auf­trit­ten für när­ri­sche Stim­mung: Es wird einen Auf­tritt der Moh­ren­stern­chen geben. Außer­dem zeigt das Tanz­ma­rie­chen sein Kön­nen. Das Ende der Ver­an­stal­tung ist für 17 Uhr geplant. Ver­klei­dun­gen sind selbst­ver­ständ­lich erwünscht. Der Ein­tritt ist frei.