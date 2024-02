Sel­ber Wöl­fe vs. Ravens­burg Towerstars 4:1 (0:1; 3:0; 1:0)

Die Sel­ber Wöl­fe zeig­ten nach der unnö­ti­gen Nie­der­la­ge in Rosen­heim eine gute Reak­ti­on und besieg­ten in der NETZSCH-Are­na die Ravens­burg Towerstars, obwohl das Wolfs­ru­del zunächst ein­mal einen Rück­stand hin­neh­men muss­te. Ab dem zwei­ten Drit­tel nah­men die Por­zel­lan­städ­ter das Heft in die Hand. Ravens­burg ver­schoss einen Penal­ty, Selb nutz­te gute zehn Minu­ten spä­ter die glei­che Situa­ti­on durch Kolu­paylo aus. Bas­sen und Knack­stedt erhöh­ten den Spiel­stand vor der zwei­ten Pau­sen­si­re­ne noch auf 3:1. Im Schluss­ab­schnitt lie­ßen die Wöl­fe nichts mehr anbren­nen und schraub­ten das Ergeb­nis sogar noch auf 4:1.

Wöl­fe beloh­nen sich nicht

Die Gäste kamen wie die Feu­er­wehr aus der Kabi­ne und Andry­uk­hov stand gleich zwei­mal unter Beschuss.

Doch der Wöl­fe-Goa­lie war von Beginn an hell­wach. Bereits in der zwei­ten Minu­te hat­ten die Wöl­fe dann die erste Chan­ce, Knack­stedt kam aber im Slot nicht mehr an die Schei­be. In Über­zahl feu­er­ten die Wöl­fe den Puck mehr­fach auf das von Per­tuch gehü­te­te Ravens­bur­ger Tor, doch Hörd­ler, Kal­ns und Trs­ka hat­ten kein Glück im Abschluss. Auch die Towerstars kre­ierten ihrer­seits Chan­cen bei zah­len­mä­ßi­ger Über­le­gen­heit, brach­ten die Schei­be aber nicht am Sel­ber Tor­hü­ter vor­bei. Nach dem Power­b­reak hat­ten die Por­zel­lan­städ­ter eine klei­ne Drang­pha­se mit guten Mög­lich­kei­ten für Kal­ns, der nur das Außen­netz traf, zwei­mal McN­eill und Gläßl, des­sen Schuss von einem geg­ne­ri­schen Ver­tei­di­ger geblockt wur­de. In der 17. Minu­te räch­te sich das Aus­las­sen die­ser Chan­cen. Die Towerstars setz­ten sich in der Sel­ber Zone fest, die Wöl­fe brach­ten die Schei­be nicht aus der Gefah­ren­zo­ne und Herr netz­te nach schö­nem Zuspiel von Eichin­ger zum 0:1 ein.

Furio­se Wöl­fe dre­hen das Spiel

Der mitt­le­re Spiel­ab­schnitt war noch kei­ne Minu­te alt, da beka­men die Puz­zle­städ­ter einen Penal­ty zuge­spro­chen, den Alf­aro jedoch ver­gab. Die­se Situa­ti­on soll­te der end­gül­ti­ge Weck­ruf für das Wolfs­ru­del sein, die nun so rich­tig auf­dreh­ten. McN­eill häm­mer­te die Schei­be zunächst zwei­mal an das Gestän­ge, eben­falls zwei­mal Miglio, Hörd­ler und Van­tuch hat­ten kein Schuss­glück. Als Kal­ns in Unter­zahl allein durch­ge­bro­chen war und vor dem geg­ne­ri­schen Tor umge­ris­sen wur­de, beka­men die Wöl­fe einen Penal­ty­schuss zuge­spro­chen. Aus­ge­führt wur­de die­ser durch einen abso­lut abge­zock­ten Kolu­paylo, der sich Per­tuch im Ravens­bur­ger Tor zurecht­leg­te und die Schei­be dann zum viel­um­ju­bel­ten Aus­gleichtref­fer über die Scho­ner des Tor­hü­ters hob. Knapp drei Minu­ten spä­ter dann ein Kon­ter der Wöl­fe in eige­ner Über­zahl: Miglio sah den mit­ge­lau­fe­nen Bas­sen, der Per­tuch umkurv­te und zum 2:1 ein­schob. Die NETZSCH-Are­na glich nun einem Toll­haus. Und es soll­te noch bes­ser kom­men. In der 37. Minu­te schoss Knack­stedt zum 3:1 ein, nach­dem erneut Miglio den Puck zum Sel­ber Tops­corer zurück­ge­legt hatte.

Wöl­fe las­sen nichts mehr anbrennen

Die Ravens­bur­ger ver­such­ten zu Beginn des Schluss­ab­schnitts noch ein­mal, Druck auf­zu­bau­en. So muss­te Andry­uk­hov in der 45. und 47. Minu­te unter ande­rem gegen Hadra­schek ein­grei­fen. Spä­te­stens ab der 50. Minu­te hat­ten die Wöl­fe aber wie­der alles im Griff, lie­ßen kei­ne gro­ßen Chan­cen für die Towerstars mehr zu und kre­ierten selbst wie­der Tor­ge­fahr. Kal­ns und Hörd­ler ver­säum­ten es zunächst noch, die Par­tie früh­zei­tig zu ent­schei­den. In der 54. Minu­te war es dann aber Knack­stedt, der mit einem Schlen­zer in Über­zahl den End­stand zum 4:1 markierte.

Mann­schafts­auf­stel­lun­gen und Statistik