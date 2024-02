„Öffent­lich­keits­ar­beit im Ver­ein „Home­page: sicher gestal­ten, orga­ni­sie­ren und pflegen“

In dem drei­stün­di­gen Work­shop „Home­page“ beschäf­ti­gen wir uns mit der Struk­tur und den Inhal­ten einer Ver­eins­home­page. Sie möch­ten wis­sen, was alles bei der Gestal­tung einer Ver­eins­web­site beach­tet wer­den muss? Dann sind Sie in die­sem Work­shop genau rich­tig! Neben ein paar all­ge­mei­nen Hin­wei­sen zur Erstel­lung und Pfle­ge einer Web­site geht es in die­sem Work­shop vor allem dar­um, wie eine Ver­eins­web­site rechts­si­cher gestal­tet wird. Wir geben Ihnen ein paar prak­ti­sche Tipps an die Hand, die bei der Erstel­lung einer Daten­schutz­er­klä­rung und eines Impres­sums helfen.

Kon­kret gibt der Work­shop „Home­page“ Ant­wor­ten auf fol­gen­de Fragestellungen:

Wel­che Gedan­ken soll­te man sich vor der Erstel­lung einer Home­page machen?

Wel­che Mög­lich­kei­ten gibt es, eine Web­site zu erstel­len? Und was ist der Unter­schied zwi­schen Bau­kä­sten und Content-Management-Systemen?

Wel­che Bestand­tei­le soll­te eine Web­sei­te auf jeden Fall enthalten?

Wie erstellt man eine rechts­si­che­re Datenschutzerklärung?

Wel­che Infor­ma­tio­nen gehö­ren in ein rechts­si­che­res Impressum?

Was muss beim soge­nann­ten „Coo­kie-Ban­ner“ beach­tet werden?

Wel­che Tricks gibt es, mit denen eine Web­site in den Such­ma­schi­nen gefun­den wird?

Ter­min: Diens­tag, den 05. März 2024, 17.00 bis 20.00 Uhr

Ort: Land­rats­amt Wun­sie­del i. F., Raum E.06 – Gro­ßer Saal Teilnehmerzahl:

Max. 25 Teilnehmer

Anmel­dung bis 26.02.2024 per Mail an:

Helen.​Neumann@​landkreis-​wunsiedel.​de

Die Teil­nah­me ist für Sie kostenfrei!

Beach­ten Sie bit­te: Die Kurs­an­ge­bo­te rich­ten sich an bür­ger­schaft­lich Enga­gier­te bei Ver­ei­nen und gemein­wohl­ori­en­tier­ten Orga­ni­sa­tio­nen im Land­kreis Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge. Bei Kurs­an­ge­bo­ten mit begrenz­ter Teil­neh­mer­zahl hat die­ser Per­so­nen­kreis Vorrang.