Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Dieb­stahls­de­lik­te

Bam­berg. Weil eine 15-jäh­ri­ge kurz ihre Jacke unbe­auf­sich­tigt ließ, wur­de dar­aus am Sams­tag­nach­mit­tag der Geld­beu­tel ent­wen­det. Wäh­rend einer Anpro­be ließ die Geschä­dig­te ca. zehn Minu­ten ihre Jacke in einem Innen­stadt­ge­schäft hän­gen. Dies nut­ze ein Unbe­kann­ter zum Dieb­stahl des Port­mo­nees. Der Ent­wen­dungs­scha­den wird mit 200,- Euro angegeben.

Am Sams­tag, gegen 06.25 Uhr, wur­den in der Bren­ner­stra­ße diver­se Gegen­stän­de aus einer abge­stell­ten Tasche gestoh­len. Eine 47-jäh­ri­ge Bam­ber­ge­rin hat­te auch in die­sem Fall ihr Eigen­tum kurz unbe­auf­sich­tigt ste­hen las­sen. Hier sum­miert sich der ent­stan­de­ne Scha­den auf 850 Euro.

Sach­be­schä­di­gun­gen

Bam­berg. Meh­re­re Schei­ben eines in der Pödel­dor­fer Stra­ße abge­stell­ten Wohn­mo­bils wur­den in der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag ein­ge­schla­gen. Ein Unbe­kann­ter hin­ter­ließ so einen Scha­den in Höhe von 1000,- Euro.

Son­sti­ges

Bam­berg. Wegen Gefähr­li­cher Kör­per­ver­let­zung wird eine 34-jäh­ri­ge Bam­ber­ge­rin ange­zeigt. Die Frau hat­te am Sams­tag, gegen 15 Uhr, in der Gereuth­stra­ße im Rah­men eines Strei­tes einer Kon­tra­hen­tin Pfef­fer­spray ins Gesicht gesprüht. Die Poli­zei trenn­te die Strei­ten­den, die Geschä­dig­te erlitt leicht Verletzungen.

Bam­berg. In den Mor­gen­stun­den des Sonn­tags wur­den bei zwei jun­gen Män­nern im Stadt­ge­biet Dro­gen sicher­ge­stellt. Eine gerin­ge Men­ge Haschisch wur­de gegen 1 Uhr bei einem 19-jäh­ri­gen im Hafen­ge­biet beschlag­nahmt. Eine gerin­ge Men­ge Koka­in wur­de dann noch gegen 5 Uhr in der Wun­der­burg ein­be­hal­ten. Das Koka­in war bei einem 24-jäh­ri­gen auf­ge­fun­den worden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stahl

MEM­MELS­DORF. Das Moun­tain­bike eines 16-Jäh­ri­gen wur­de in der ver­gan­ge­nen Woche aus einer Gara­ge im Bereich der Wie­sen­stra­ße ent­wen­det. Das schwar­ze Fahr­rad stand wäh­rend des Ver­schwin­dens in einer Gara­ge. Wer das Rad gestoh­len hat ist bis­lang unklar.

Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter der Tele­fon­num­mer 0951/9129–310 entgegen.

Ver­kehrs­un­fäl­le

POM­MERS­FEL­DEN. Ein Ver­kehrs­un­fall ereig­ne­te sich am Sams­tag­nach­mit­tag auf der Staats­stra­ße in Pom­mers­fel­den. Ein 26-jäh­ri­ger BMW-Fah­rer woll­te nach links abbie­gen und stand bereits mit der Fahr­zeug­front auf der Gegen­fahr­bahn. Wegen Gegen­ver­kehr muss­te die­ser jedoch war­ten. Eine ent­ge­gen­kom­men­de Opel-Fah­re­rin woll­te vor­bei­fah­ren, stieß jedoch fron­tal gegen die Fahr­zeug­front des BMW. Bei dem Unfall ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 3.000 Euro. Ver­letzt wur­de hier­bei niemand.

LIS­BERG. In den Frü­hen Sams­tag­mor­gen­stun­den wur­de die Poli­zei zu einem Unfall mit einem Seat in den Bereich Lis­berg geru­fen. Ein 35-Jäh­ri­ger Fah­rer kam hier auf­grund von Über­mü­dung nach rechts ins Ban­kett und ver­ur­sach­te einen Unfall mit ins­ge­samt ca. 5.000 Euro Scha­den. Er muss sich nun wegen Stra­ßen­ver­kehrs­ge­fähr­dung straf­recht­lich verantworten.

Son­sti­ges

HIRSCHAID. Am Sams­tag­mor­gen ging eine Mit­tei­lung über eine star­ke Rauch­ent­wick­lung aus einem Lager­haus ein. Die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr rück­te mit ca. 30 Ein­satz­kräf­ten an. Die Brand­ur­sa­che wur­de schnell gefun­den und abge­löscht. Es bestand zu kei­ner Zeit Gefahr für Unbeteiligte.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Land

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Bei Arbei­ten im Wald schwer verletzt

Affal­ter­thal. Am Sams­tag befand sich ein 64-jäh­ri­ger im Wald um Baum­fäll­ar­bei­ten durch­zu­füh­ren. Hier­bei bekam er von einem Ast einen „Schwin­ger“ gegen Ober­kör­per und Kopf. Schwer ver­letzt konn­te er noch einen Hil­fe­ruf mit dem Han­dy abset­zen und sei­ne Fami­lie errei­chen. Durch den Sohn konn­te er im Wald auf­ge­fun­den und zum Ret­tungs­punkt ver­bracht wer­den. Hin­zu­ge­eil­te Ret­tungs­kräf­te ver­brach­ten den Ver­letz­ten ins Kran­ken­haus nach Erlangen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfall­fluch­ten

Forch­heim. Zwi­schen Mitt­woch und Frei­tag wur­de in der von-Ket­te­ler-Stra­ße der gepark­te Pkw, Golf, eines 45-Jäh­ri­gen ange­fah­ren. Hier­bei wur­de die lin­ke Fahr­zeug­sei­te beschä­digt. Der bis­lang unbe­kann­te Ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich somit uner­laubt von der Unfall­stel­le. Der Scha­den wird auf ca. 2000 EUR geschätzt. Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Forch­heim ent­ge­gen (Tel. 09191/7090–0).

Dieb­stäh­le

Forch­heim. Am Sams­tag gegen 13:00 Uhr ent­wen­de­te ein 34-Jäh­ri­ger ein Paar Schu­he im Wert von 99,95 EUR aus einem Schuh­ge­schäft in der Hans-Böck­ler-Stra­ße. Es erfolg­te eine Anzei­ge wegen Ladendiebstahl.

Son­sti­ges

Dormitz. Im Zeit­raum vom 27.01.2024 bis 30.01.2024 wur­de an der Bus­hal­te­stel­le in der Raiff­ei­sen­stra­ße die Glas­schei­be des dor­ti­gen Schau­ka­stens durch Unbe­kann­te beschä­digt. Der Scha­den liegt geschätzt bei 500 EUR. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim zu mel­den (Tel. 09191/7090–0).

Forch­heim. Gegen 15:15 Uhr konn­te durch die Poli­zei in der Reu­ther Stra­ße ein 39-Jäh­ri­ger ermit­telt wer­den, der mit einem nicht zuge­las­se­nen Pkw unter­wegs war. Neben den damit ver­bun­de­nen Ver­stö­ßen gegen das Pflicht­ver­si­che­rungs­ge­setz, die Abga­ben­ord­nung und die Fahr­zeug­zu­las­sungs­ver­ord­nun­gen kamen noch Fah­ren ohne nöti­ge Fahr­erlaub­nis und das Fah­ren unter dem Ein­fluss von berau­schen­den Mit­teln hin­zu. Den Mann erwar­tet dies­be­züg­lich ein Strafverfahren.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Rausch­mit­tel­auf­griff

Lich­ten­fels. Im Rah­men einer Ver­kehrs­kon­trol­le konn­te bei einem 53-jäh­ri­gen Fahr­rad­fah­rer am Sams­tag gegen 21:20 Uhr Mari­hua­na­ge­ruch fest­ge­stellt wer­den. Bei der anschlie­ßen­den Durch­su­chung des Fahr­rad­fah­rers konn­te schließ­lich durch die Strei­fen­be­sat­zung der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels eine gerin­ge Men­ge des Rausch­mit­tels auf­ge­fun­den wer­den. Der Mann erhält eine Anzei­ge wegen eines Ver­ge­hens nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Ohne Füh­rer­schein unterwegs

Burg­kunst­adt. In der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag wur­de ein 17-Jäh­ri­ger durch eine Strei­fe der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le in der Stra­ße Schö­ne­berg unter­zo­gen. Wäh­rend der Kon­trol­le stell­te sich her­aus, dass der Pkw-Fah­rer nicht im Besitz einer gül­ti­gen Fahr­erlaub­nis ist. Er und der Hal­ter des Fahr­zeu­ges müs­sen sich nun auf­grund eines Ver­sto­ßes nach dem Stra­ßen­ver­kehrs­ge­setz verantworten.

Fahr­rad­fah­rer stürzt alkoholisiert

Michel­au i. OFr., Schwür­bitz. Am Sams­tag gegen 15:15 Uhr rutsch­te ein 37-jäh­ri­ger Fahr­rad­fah­rer mit sei­nem Pedelec beim Abbie­gen von der Rat­haus­stra­ße in den Leon­hardsberg weg und kam allein­be­tei­ligt zu Sturz. Durch den Ver­kehrs­un­fall ver­letz­te sich der Fahr­rad­fah­rer leicht. Wäh­rend der Ver­kehrs­un­fall­auf­nah­me konn­te fest­ge­stellt wer­den, dass der Fahr­rad­fah­rer nicht uner­heb­lich alko­ho­li­siert war. Ein durch­ge­führ­ter Alko­hol­test ergab einen Wert von 1,16 Pro­mil­le. Nach medi­zi­ni­scher Behand­lung und erfolg­ter Blut­ent­nah­me erwar­tet den Fah­rer nun eine Straf­an­zei­ge wegen Trun­ken­heit im Verkehr.