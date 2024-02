Als sehr groß­zü­gig erwie­sen sich die Gäste beim Neu­jahr­emp­fang der Stadt Wun­sie­del. Sie füll­ten die Spen­den­box, auf­ge­stellt für das Pro­jekt „Jedem Kind ein Instru­ment“ (JeKi), mit 600 €.

„Instru­men­te, Noten und Musik­un­ter­richt sind teu­er und für man­che Eltern nur schwer erschwing­lich. Mir ist es wich­tig, dass ALLEN Kin­dern der Weg zur Musik eröff­net wird“, so Erster Bür­ger­mei­ster Nico­las Lahovnik.

Das Pro­jekt „Jedem Kind ein Instru­ment“ ist eine Koope­ra­ti­on der Städ­ti­schen Sing- und Musik­schu­le und der Jean-Paul-Grund­schu­le in Wun­sie­del. Ziel ist es, den Schü­lern einen kosten­gün­sti­gen Ein­stieg in die Welt der Musik zu ermög­li­chen. Mit einer Unter­richts­ge­bühr von nur 8 € monat­lich ler­nen Kin­der der 1. Klas­se ein­mal in der Woche in einer Schul­stun­de gemein­sam auf der Block­flö­te und dem Glocken­spiel. In der 2. Klas­se fin­det im Rah­men von JeKi das Instru­men­ten­ka­rus­sell statt, mit dem Ziel, die Kin­der an ein bestimm­tes Musik­in­stru­ment her­an­zu­füh­ren. Im Lau­fe des Schul­jah­res ler­nen sie Streich‑, Holzblas‑, Blechblas‑, Tasten‑, Schlag- und Zupf­in­stru­men­te ken­nen. Am Ende des Schul­jah­res kön­nen sich die Schü­ler für ihr Lieb­lings­in­stru­ment ent­schei­den, wel­ches Sie dann in der Musik­schu­le Wun­sie­del erler­nen können.