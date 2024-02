Zur Eröff­nung des Hof­la­dens der Fami­lie Weiß in Hoch­stahl kamen zahl­rei­che Gäste aus der Regi­on und dar­über hin­aus. Von 9 Uhr früh bis 17 Uhr abends war die moder­ne Bou­tique für Regio­nal­pro­duk­te immer gut besucht.

Wer am Frei­tag zur Eröff­nung des Hof­la­dens in Hoch­stahl kam, der muss­te sich unwei­ger­lich fra­gen, ob die rund 40 Qua­drat­me­ter Ver­kaufs­flä­che aus­rei­chen. Zwi­schen 9 Uhr früh und 17 Uhr abends war die Hof­bou­tique der Fami­lie Weiß immer voll. „Über den Tag ver­teilt waren weit mehr als 100 Leu­te da. Das hät­ten wir uns nicht träu­men las­sen“, berich­tet Hei­mat­Un­ter­neh­mer Alex­an­der Weiß. Gemein­sam mit sei­ner Frau Anke betreibt er einen öko­lo­gi­schen Land­wirt­schafts­be­trieb in der Ort­schaft Hoch­stahl im Land­kreis Bay­reuth. Schon seit eini­ger Zeit ver­kauft die Fami­lie qua­li­ta­tiv hoch­wer­ti­ge Meh­le ab Hof, genau­so wie Eier von frei­lau­fen­den Hüh­nern und Roast­beef, Entre­côte, Filets und Bur­ger vom Wagyu-Wei­de­rind. Die aus Japan stam­men­de Rin­der­ras­se ist sel­ten und welt­weit bekannt für ihre hohe Fleisch­qua­li­tät. Kein Wun­der also, dass die Kun­den der Fami­lie Weiß auch aus Erlan­gen, Nürn­berg oder Bam­berg anrei­sen. „Unse­re Kun­den möch­ten in der Regel ver­wei­len, einen Kaf­fee trin­ken und die Tie­re anschau­en“, erklärt Anke Weiß. Daher fiel die Ent­schei­dung, einen aus­ge­dien­ten Schwei­ne­stall in einen moder­nen Hof­la­den umzu­bau­en, in eine „Hof­bou­tique“ für qua­li­ta­tiv hoch­wer­ti­ge Pro­duk­te, auch von ande­ren Erzeu­gern aus der Regi­on. Die ober­frän­ki­sche Hei­ma­t­Ent­wick­le­rin Mari­on Deinlein betont: „Mit ihrer Hof­bou­tique schaf­fen Anke und Alex­an­der Weiß einen leben­di­gen Dorf­mit­tel­punkt und einen Begeg­nungs­ort für Men­schen aus Stadt und Land. Die­se Art von Ver­brau­cher­bil­dung hal­te ich für außer­or­dent­lich wich­tig.“ Ab sofort wird die Hof­bou­tique don­ners­tags und frei­tags von 9 bis 17 Uhr geöff­net sein und sams­tags von 8 bis 14 Uhr. Im Früh­jahr ist der Anbau eines Win­ter­gar­tens geplant.

Am Mon­tag, den 12. Febru­ar 2024, wird der Baye­ri­sche Rund­funk (BR) in sei­ner Sen­de­rei­he „Lust aufs Land – Baye­ri­sche Hof­ge­schich­ten“ (20.15 bis 21.00 Uhr) unter ande­rem das Zukunfts­kon­zept der Fami­lie Weiß vor­stel­len. Mehr Infor­ma­tio­nen auf der TV-Website.