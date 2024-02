GROß­HEI­RATH, LKR. COBURG. Sams­tag­nacht öff­ne­ten Unbe­kann­te gewalt­sam einen Geld­au­to­ma­ten in Groß­hei­rath. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg hat die Ermitt­lun­gen aufgenommen.

In der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag mach­ten sich Unbe­kann­te an einem Geld­au­to­ma­ten in der Haupt­stra­ße in Groß­hei­rath zu schaf­fen. Der Aus­ga­be­au­to­mat stand in einer Bank­fi­lia­le in einem gewerb­li­chen Anwe­sen. Der genaue Tat­her­gang ist noch unklar und nun Bestand­teil der Unter­su­chun­gen. Zur Höhe von Sach­scha­den und Beu­te kön­nen noch kei­ne Anga­ben gemacht werden.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und bit­tet um Mithilfe.

Wem sind in den Nacht­stun­den im Bereich Haupt­stra­ße in Groß­hei­rath ver­däch­ti­ge Per­so­nen oder Fahr­zeu­ge aufgefallen?

Wer hat in der nähe­ren Umge­bung ver­däch­ti­ge Wahr­neh­mun­gen gemacht, die im Zusam­men­hang mit dem Ein­bruch ste­hen könnten?

Hin­wei­se nimmt die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 entgegen.