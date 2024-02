„Dom­rei­ter“ im Pressing-Modus

Hoch­kon­zen­triert ging der Regio­nal­li­gist FC Ein­tracht Bam­berg das Test­spiel gegen den Lan­des­li­ga­ver­tre­ter 1. FC Lich­ten­fels an und ver­such­te nahe­zu über die kom­plet­ten 90 Minu­ten, die Korb­städ­ter unter Druck zu set­zen. Da die­se wie­der­um selbst durch­aus ver­such­ten, die Bam­ber­ger hoch anzu­lau­fen, ent­wickel­te sich auf dem Kunst­ra­sen­platz in Lich­ten­fels eine inten­si­ve und dich­te Par­tie, in der bei­de Mann­schaf­ten eine hohe Lauf­be­reit­schaft an den Tag leg­ten. Die Chan­cen lagen dabei aber ein­deu­tig bei den Gästen aus der Dom­stadt, die so fol­ge­rich­tig auch inner­halb der ersten 45 Minu­ten auf 0:3 stel­len konn­ten. Johan­nes Geb­hart, David Lang und Phil­ipp Hack tru­gen sich dabei in die Tor­schüt­zen­li­ste ein. Bei allen drei Tref­fern waren dem Tor Ball­ge­win­ne aus einem inten­si­ven Deckungs­ver­hal­ten vorangegangen.

In der Halb­zeit­pau­se wech­sel­te Bam­bergs Coach Jan Gern­lein nahe­zu die kom­plet­te Mann­schaft aus und brach­te somit fri­sche Kräf­te für Durch­gang Num­mer zwei. Lich­ten­fels nutz­te die­se Pha­se und hat­te nun mehr Spiel­an­tei­le, kam aber nur sel­ten vor das Tor, das Bam­bergs Nach­wuchs­ta­lent Her­mann-Otto Horst zwei Tage nach sei­nem 18. Geburts­tag auf­merk­sam hüte­te. Mit fort­schrei­ten­der Spiel­zeit inten­si­vier­ten die Gäste dann wie­der die Schlag­zahl und schraub­ten das Ergeb­nis durch Tore von Luis Schnei­der und Nico Baum­gartl auf den 0:5‑Endstand.

Bam­bergs Übungs­lei­ter Jan Gern­lein, der selbst vie­le Jah­re für den 1. FC Lich­ten­fels als Spie­ler aktiv war, war ent­spre­chend mit dem Spiel­ver­lauf zufrie­den: „Die Jungs haben das heu­te gut gelöst. Wir woll­ten 90 Minu­ten aktiv sein und inten­siv spie­len. Das ist uns gelun­gen, das Ergeb­nis ist dann für uns Neben­sa­che. Kom­pli­ment an den FCL, die hier gut dage­gen­ge­hal­ten haben und uns in einem kör­per­be­ton­ten Spiel von bei­den Mann­schaf­ten eini­ges abver­langt haben.“

Der näch­ste Test steht für die „Dom­rei­ter“ dann am kom­men­den Mitt­woch (19 Uhr) an, wenn es bei der DJK Don Bos­co wie­der­um gegen einen Ver­tre­ter der Lan­des­li­ga Nord­west geht.