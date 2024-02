Der Phi­lo­soph Hegel war der Mei­nung „Der Mensch ist, was er als Mensch sein soll, erst durch Bil­dung.“ Wäh­rend Intel­li­genz übli­cher­wei­se die Fähig­keit bezeich­net, durch Denk­pro­zes­se Pro­ble­me zu lösen, ermög­licht uns brei­te Bil­dung, die Welt durch Wis­sen zu ent­schlüs­seln und pro­ble­ma­ti­sche Ent­wick­lun­gen zu erken­nen. Künst­li­che Intel­li­genz (KI) kann dem­nach beim Fin­den von Ant­wor­ten hel­fen. Mit künst­li­cher Intel­li­genz als Werk­zeug – für Text­pro­duk­ti­on und Bild­be­ar­bei­tung sowie beim Erler­nen von Fremd­spra­chen – befas­sen sich in die­sem Seme­ster meh­re­re Kurs­an­ge­bo­te der Volks­hoch­schu­le. Abseits von KI wird es ganz prak­tisch in zahl­rei­chen Kur­sen zur krea­ti­ven Gestal­tung mit Tex­ti­li­en, oder aber durch das Erler­nen von neu­en Tanz­for­men wie Fla­men­co oder Sal­sa. Der Som­mer bie­tet somit wie­der ein viel­fäl­ti­ges und anspruchs­vol­les Pro­gramm: Inter­es­sier­te kön­nen ver­gan­ge­ne Zei­ten in Kur­sen und Vor­trä­gen zur Stadt‑, Regio­nal- und Lan­des­ge­schich­te ent­decken, sich in frem­de Kul­tu­ren ver­tie­fen, indem sie eine Spra­che ler­nen oder in den Koch­kur­sen ande­re Län­der kuli­na­risch ken­nen­ler­nen. Sie bege­ben sich auf die Suche nach den phi­lo­so­phi­schen und prak­ti­schen Grund­la­gen nach­hal­ti­gen Lebens. Denn: Auch künst­li­che Intel­li­genz kann bis auf Wei­te­res mensch­li­che Bil­dung nicht ersetzen.

Das Pro­gramm­heft liegt ab 2. Febru­ar im Stadt­ge­biet unter ande­rem im Neu­en Rat­haus, Luit­pold­platz 13, Bay­reuth und im RW21 aus und ist außer­dem online unter www​.vhs​-bay​reuth​.de zu fin­den. Seme­ster­start ist der 4. März