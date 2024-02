Am Don­ners­tag, 1. Febru­ar 2024, wer­den aus Grün­den der Ver­kehrs­si­cher­heit vier Kasta­ni­en am Michels­berg gefällt. Einer der Bäu­me war bereits abge­stor­ben, drei wei­te­re sind akut bruch­ge­fähr­det. Damit wird der Stadt­rats­be­schluss vom 5. Dezem­ber 2023 umge­setzt. Ent­ge­gen der ursprüng­li­chen Pla­nung einer kom­plet­ten Neu­an­la­ge der Baum­rei­he am Michels­berg sieht die Kom­pro­miss­lö­sung vor, dass 13 der ursprüng­lich 20 Kasta­ni­en erhal­ten blei­ben. Ledig­lich die drei Bäu­me, bei denen laut einem Sach­ver­stän­di­gen­gut­ach­ten aku­te Bruch­ge­fahr besteht, sind bis zum 29. Feburar zu fäl­len. Außer­dem wird der im Jahr 2023 kom­plett abge­stor­be­ne Baum ent­fernt. Da im Zuge der Lei­tungs­bau­ar­bei­ten 2022/2023 bereits drei Kasta­ni­en wei­chen muss­ten, sind ins­ge­samt sie­ben Ersatz­pflan­zun­gen geplant, um wie­der die Anzahl von 20 Kasta­ni­en zu errei­chen. Die­se rot­blü­hen­den Ross­ka­sta­ni­en wer­den zu einem spä­te­ren Zeit­punkt gepflanzt.

Die Fäll­ar­bei­ten fin­den zwi­schen 8 und 12 Uhr statt. In die­ser Zeit kann es am Michels­berg immer wie­der zu kurz­zei­ti­gen Behin­de­run­gen kom­men. Ver­kehrs­teil­neh­mer und Pas­san­ten wer­den um ent­spre­chen­de Vor­sicht gebeten