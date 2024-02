Der BBC Bay­reuth hat sei­ne jüng­ste Nie­der­la­gen­se­rie in der BAR­MER 2. Bas­ket­ball-Bun­des­li­ga Pro A gestoppt: Mit 76:71 (38:33) gewann der BBC gestern Abend gegen die ART Giants Düsseldorf.

Nach zuletzt drei Nie­der­la­gen in Fol­ge star­te­te der BBC im Duell Elf­ter gegen 14. der Pro A‑Tabelle mit Len­ny Liedt­ke, Selim Fofa­na, Phil­ip Jalal­po­or, Aaron Car­ver und Shane Gat­ling. Der Bay­reu­ther Tops­corer Esa Ahmad konn­te ver­let­zungs­be­dingt eben­so wie Moritz Ple­scher und Mari­os Gio­tis nicht spie­len. Der nach­ver­pflich­te­te Bes­nik Bek­te­shi gab gegen Düs­sel­dorf sein Debüt im BBC-Trikot.

1.Viertel

Bay­reuth star­te­te kon­zen­triert mit einer 12:6‑Führung. Dann erhöh­te Phil­ip Jalal­po­or mit einem Drei­er auf 15:6. In der Fol­ge kämpf­ten sich die Gäste etwas auf 10:15 her­an, ehe Shane Gat­ling zwei Frei­wür­fe zur Bay­reu­ther 17:10-Führung ver­wan­del­te. Aaron Car­ver mach­te das 20:10 und damit den zwei­stel­li­gen Vor­sprung per­fekt. Die Ener­gie stimm­te beim BBC, das Team zeig­te ein ganz ande­res Auf­tre­ten als zuletzt. Düs­sel­dorf tat sich schwer, gute Wurf­ge­le­gen­hei­ten zu erar­bei­ten. Bes­nik Bek­te­shi mar­kier­te mit einem Drei­er sei­ne ersten Punk­te für Bay­reuth zum 23:12. Die ART Giants ver­kürz­ten dann bis zur ersten Vier­tel­pau­se noch auf 21:26 und hat­ten damit offen­siv bes­ser zu ihrem Spiel gefunden.

2.Viertel

Bay­reuth bau­te den Vor­sprung zunächst wie­der auf 32:23 aus. Aaron Car­ver hat­te zu die­sem Zeit­punkt bereits elf Punk­te auf dem Kon­to. Mit­te des Vier­tels war das Spiel auf bei­den Sei­ten von vie­len Unkon­zen­triert­hei­ten, Ball­ver­lu­sten und Fehl­wür­fen geprägt. Shane Gat­ling brach­te den BBC mit einem Drei­er zum 35:24 nach gut 16 Minu­ten wie­der zwei­stel­lig in Front. Es gelang aber nicht, die Gäste abzu­schüt­teln, viel­mehr kamen die Düs­sel­dor­fer wie­der auf 31:35 her­an. Shane Gat­ling erhöh­te dann mit einem Drei­er wie­der auf 38:31 für Bay­reuth. Mit 38:33 für den BBC ging es vor 2.231 Zuschau­ern schließ­lich in die Halbzeitpause.

3.Viertel

Ein kra­chen­der Dunk von Selim Fofa­na zum 48:38 für Bay­reuth war der erste spie­le­ri­sche Höhe­punkt im drit­ten Abschnitt. Düs­sel­dorf kam dann aber wie­der auf 44:49 her­an und blieb damit wei­ter in Schlag­di­stanz. Bay­reuth ver­such­te mit Drei­er­wür­fen das Spiel zu gewin­nen, die aber zu oft das Ziel ver­fehl­ten. Durch einen Drei­er von Dani­el Norl ver­kürz­ten die Rhein­län­der wei­ter auf 47:49. Ein Drei­er von Phil­ip Jalal­po­or zum 53:47 für Bay­reuth brach­te den Gast­ge­bern wie­der ein klei­nes Pol­ster. Mit einem 61:54-Vorsprung für den BBC ging es ins Schlussviertel.

4.Viertel

Die Bay­reu­ther hat­ten ein deut­li­ches Über­ge­wicht bei den Offen­siv-Rebounds. Düs­sel­dorf kam trotz­dem wie­der auf 58:61 her­an. Jahii Car­son ver­kürz­te mit zwei Frei­wurf­tref­fern auf 60:61 und Alex­an­der Möl­ler brach­te die Gäste dann mit 62:61 in Füh­rung. Das Spiel stand jetzt abso­lut auf des Mes­sers Schnei­de. Fünf Minu­ten vor dem Ende stand es 63:63. Die Wurf­quo­te aus dem Feld betrug zu die­sem Zeit­punkt beim BBC nur 33 Pro­zent, nach 40 Minu­ten waren es 35 Pro­zent. Shane Gat­ling mit einem spek­ta­ku­lä­ren Dunk und einem wei­te­ren Korb fass­te sich dann ein Herz und brach­te Bay­reuth wie­der mit 67:63 in Füh­rung. Beim Stand von 67:66 für den BBC gab es ein unsport­li­ches Foul gegen den Düs­sel­dor­fer Ced­ric Ander­son. Shane Gat­ling drück­te dem Spiel jetzt sei­nen Stem­pel auf und brach­te Bay­reuth mit 71:66 in Front. Als der BBC bei einem Ein­wurf nur noch 0,4 Sekun­den auf der Shot­clock hat­te, schaff­te Len­ny Liedt­ke mit einem Tip-In das 73:68 für Bay­reuth. 72 Sekun­den vor Schluss stand es 73:70 für die Gast­ge­ber. Die Gäste kamen mit einem Frei­wurf­tref­fer auf 71:73 her­an, dann ver­warf Phil­ip Jalal­po­or einen Drei­er und Aaron Car­ver traf im Nach­set­zen zum 75:71 für Bay­reuth sie­ben Sekun­den vor Schluss. Mar­quill Smith ver­warf dann einen Drei­er für Düs­sel­dorf und erhielt auch noch ein tech­ni­sches Foul für Flop­ping. Den fäl­li­gen Frei­wurf ver­wan­del­te Phil­ip Jalal­po­or zum 76:71-Endstand für den BBC. Durch den Sieg haben die Bay­reu­ther jetzt nach 20 Spie­len eine aus­ge­gli­che­ne Bilanz von je zehn Sie­gen und Nie­der­la­gen und blei­ben damit an Tabel­len­platz acht, der für die Play­offs qua­li­fi­zie­ren wür­de, dran.

Das sagt BBC-Tops­corer Aaron Carver:

„Es war wich­tig, dass wir heu­te die Nie­der­la­gen­se­rie gestoppt haben. Der Schlüs­sel zum Sieg war heu­te Lea­der­ship, unser Kapi­tän Phil­ipp Jalal­po­or hat uns immer wie­der ange­trie­ben. Ich per­sön­lich habe an allen Ecken und Enden gehol­fen, um die Lücke, die der Aus­fall von Esa Ahmad geris­sen hat, zu schlie­ßen. Mit einem Dou­ble-Dou­ble von mir als ein­zig ver­blie­be­nem Cen­ter hat dies gut geklappt. Jetzt wol­len wir am kom­men­den Mitt­woch im Heim­spiel gegen Jena nachlegen.“

Die Spie­ler der Partie

Aaron Car­ver war mit 21 Punk­ten sowohl bester Wer­fer als auch mit zwölf abge­grif­fe­nen Bäl­len bester Reboun­der beim BBC. Shane Gat­ling steu­er­te 20 Zäh­ler für Bay­reuth bei. Bei Düs­sel­dorf war Dani­el Norl mit 17 Zäh­lern Tops­corer, als beste Reboun­der bei den Gästen taten sich Craig Leces­ne und Finn Fleu­te (jeweils sechs) hervor.

Sta­ti­stik

BBC Bay­reuth: Shane Gat­ling (20 Punkte/​1 Foul), Corey Mani­gault (2/3), Phil­ip Jalal­po­or (13/3), Selim Fofa­na (9/1), Mar­co Rahn (0/2), Aaron Car­ver (21/2), Lou­is Naut­hon (0/2), Len­ny Liedt­ke (6/1), Bes­nik Bek­te­shi (5/3);

ART Giants Düs­sel­dorf: Craig Leces­ne (13 Punkte/​0 Fouls), Mar­quill Smith (7/3), Ced­ric Ander­son (6/3), Alex­an­der Richard­son (6/4), Jahii Car­son (9/0), Finn Fleu­te (9/2), Dani­el Norl (17/0), Alex­an­der Möl­ler (2/3), Emil Mar­shall (2/3);