Die Tou­rist-Infor­ma­ti­on der Stadt Wun­sie­del und der Kar­ten­ver­kauf der Lui­sen­burg-Fest­spie­le sind umge­zo­gen. Ab sofort befin­den Sie sich in neu­en Räu­men in der Maxi­mi­li­an­stra­ße 9. „Ich freue mich, dass wir für die­se bei­den wich­ti­gen Anlauf­stel­len eine zen­tra­le Inte­rims­lö­sung fin­den konn­ten“, so Erster Bür­ger­mei­ster Nico­las Lahovnik.

Nach­dem die Fich­tel­ge­birgs­hal­le, der bis­he­ri­ge Stand­ort der Tou­rist-Info und des Kar­ten­ver­kaufs, im Okto­ber 2021 an das Land­rat­sam Wun­sie­del i. F. ver­kauft wur­de, war die Stadt Wun­sie­del auf der Suche nach neu­en Räum­lich­kei­ten in der Innenstadt.

Am 24. Janu­ar 2024 bezo­gen Sie das Erd­ge­schoss in der Maxi­mi­li­an­stra­ße 9, unter­halb des Nota­ri­ats. Bei bei­den Anlauf­stel­len han­delt es sich um eine Inte­rims­lö­sung, bis sie ihre end­gül­ti­gen Domi­zi­le auf dem Ung­laub-Are­al und am Markt­platz ein­neh­men können.