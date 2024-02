Die Man­fred-Roth-Stif­tung, benannt nach dem Grün­der der Nor­ma, spen­det auch regel­mä­ßig für die Lebens­hil­fe Erlan­gen. Die­ses Mal ging eine Spen­de in Höhe von 5000,- Euro an die Ambu­lan­ten Erzie­hungs­hil­fen der Lebens­hil­fe Erlan­gen. Seit eini­ger Zeit gibt es die­sen Dienst und es hat sich schnell her­aus­ge­stellt, dass der Bedarf an Unter­stüt­zung bei der Erzie­hung von Fami­li­en mit einem Kind mit Beein­träch­ti­gung groß ist.

Die Spen­de dient unter ande­rem dazu, in den neu­en Räu­men der Ambu­lan­ten Erzie­hungs­hil­fen Ange­bo­te für die Fami­li­en zu machen. So soll zum Bei­spiel eine Holz­werk­statt ein­ge­rich­tet wer­den. „Für uns ist es selbst­ver­ständ­lich, im öffent­li­chen Leben aktiv zu sein“, sagt Dr. Wil­helm Pol­ster, Vor­stand der Man­fred Roth Stif­tung. Gemein­sam mit Stif­tungs­rat Klaus J. Teich­mann über­reich­te er einen sym­bo­li­schen Scheck an Dimit­ri Leda­kis, der am Emp­fang der Lebens­hil­fe einen Außen­ar­beits­platz hat, und an Anja de Bruyn, Refe­ren­tin für Öffent­lich­keits­ar­beit und Spenden.