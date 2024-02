Faschings­kin­der­mit­mach­kon­zert „Tiri Lii & Bumm­batsch Peng“

Sa. 03.02.2024 14:30 Uhr

Gast­stät­te Kasta­ni­en­gar­ten, Hein­ers­reuth Cottenbacherstr.1

Für Kin­der und Jung­ge­blie­be­ne von 2 – mindestens103 Jahre

Ein­tritt: 7 Euro p/​P Tages­kas­se ab 30min vor Beginn www​.tiri​-lii​.de

Faschings­kin­der­mit­mac hkon­zert „Tiri Lii & Bumm­batsch Peng“

Fr. 09.02.2024 16:00 Uhr

Stadt­bi­blio­thek Bay­reuth Black­Box, Bay­reuth, Richard-Wag­ner-Str. 21

für Kin­der und Jung­ge­blie­be­ne von 2 – min­de­stens 103 Jahre

Ein­tritt: 7 Euro p/​P VVK in der Stadt­bi­blio­thek und Tages­kas­se ab 30min vor Beginn www​.tiri​-lii​.de

Kin­der­fa­schings­kon­zert mit

Tiri Lii & Bumm­batsch Peng

Die Kin­der­mu­sik­band „Tiri Lii & Bumm­batsch Peng“ spielt die­ses Jahr zwei Faschings­mit­mach­kon­zer­te. Am Sa.03.02.24 um 14:30 Uhr im Kasta­ni­en­gar­ten in Hein­ers­reuth, und am Fr.09.02.24 um 16:00 Uhr in der faschings­ge­schmück­ten Black Box der Stadt­bi­blio­thek Bayreuth/​RW21. Hur­ra es ist wie­der Fasching und wir wol­len Spaß haben!!! Wir machen hand­ge­mach­te Live Musik die durch alle Sin­ne geht. Mit Gitar­re, Schlag­zeug, Per­cus­sion und zwei­stim­mi­gem Gesang flie­gen wir durch Phan­ta­sie­wel­ten, ver­zau­bern uns in was wir wol­len oder haben ein­fach Lust zur Musik zu hüp­fen, sprin­gen, sin­gen und was uns sonst noch so alles einfällt…Am mei­sten Spaß macht das alles wenn ihr selbst ver­klei­det seid.

Wir freu­en uns auf einen quir­li­gen bun­ten Fasching mit Euch!!!

www​.die​-froeh​li​che​-kin​der​bueh​ne​.de www​.tiri​-lii​.de

Kar­ten: VVK in der Stadt­bi­blio­thek oder Tages­kas­se 30Min vor Beginn,

Kasta­ni­en­gar­ten: 0921 480886 oder Tages­kas­se 30Min vor Beginn

Dau­er ca. 1,5 h 7 Euro