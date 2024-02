Grü­ne bean­tra­gen öffent­li­chen Sach­stands­be­richt und Lenkungskreis

Die Beschäf­tig­ten zie­hen nach und nach um, das Rat­haus am Max­platz leert sich. Dass das Gebäu­de im Zen­trum Bam­bergs in den näch­sten Jah­ren saniert wird, weiß mitt­ler­wei­le jeder und jede in Bam­berg. Aber was genau pas­siert dort eigent­lich? Und wie soll das Ergeb­nis aus­se­hen? Das wol­len die Bam­ber­ger Grü­nen zum öffent­li­chen The­ma machen und haben einen ent­spre­chen­den Antrag gestellt.

„Es geht ja nicht nur dar­um, in einem sanie­rungs­be­dürf­ti­gen Gebäu­de Schä­den aus­zu­bes­sern, Lei­tun­gen neu zu ver­le­gen oder Böden, Wän­de und Türen zu reno­vie­ren“, meint Mar­kus Schä­fer, der bau­po­li­ti­sche Grü­nen-Spre­cher der Stadt­rats­frak­ti­on. „Das Rat­haus Max­platz ist Sitz der Ver­wal­tungs­spit­ze und der poli­ti­sche Mit­tel­punkt Bam­bergs, sozu­sa­gen das Herz unse­rer kom­mu­na­len Demo­kra­tie. Ziel muss also eine Sanie­rung und Gestal­tung sein, die sich an den Bürger:innen als Sou­ve­rän ori­en­tiert, die ein­la­dend, offen und bür­ger­nah ist. Und auch die Rat­haus­be­schäf­tig­ten sol­len moder­ne und zeit­ge­mä­ße Arbeits­plät­ze erhal­ten. So etwas wird an vie­len Stel­len deut­lich, von der Gestal­tung der Amts­stu­ben über die Bar­rie­re­frei­heit bis hin zu Ori­en­tie­rungs­hil­fen inner­halb des Hauses.“

In einer öffent­li­chen Sit­zung sol­len Stadt­rat und Bürger:innen über die aktu­el­len Sanie­rungs­plä­ne für das Rat­haus am Max­platz infor­miert wer­den. Außer­dem schla­gen die Grü­nen einen sanie­rungs­be­glei­ten­den Len­kungs­kreis vor, durch den Vertreter:innen aus Stadt­rat und Ver­wal­tung regel­mä­ßig an Ent­schei­dun­gen und Ablauf betei­ligt wer­den. Immer­hin umfas­se das Pro­jekt Kosten in Höhe von 30 Mio Euro, inklu­si­ve hoher För­der­sum­men aus Steu­er­mit­teln. „Nicht zuletzt dadurch ist ein beglei­ten­des Gre­mi­um mehr als legi­ti­miert“, so Schäfer.