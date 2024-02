Vom Online-Kauf bis ins Wohn­zim­mer unse­rer Damen der Frau­en­uni­on, der Weg eines Pake­tes durch die Welt.

Die Frau­en­uni­on Forch­heim hat­te am Mitt­woch, den 17.01.2024 die Mög­lich­keit das Ver­tei­ler­zen­trum der Ama­zon SZ Fran­ken GmbH in Eggols­heim zu besu­chen. Zu Beginn gab es einen kur­zen Vor­trag mit Infor­ma­tio­nen über den Stand­ort und der Ent­wick­lung seit 2019 und natür­lich ein paar Sicher­heits­in­for­ma­tio­nen. Aus­ge­stat­tet mit Sicher­heits­schu­he und Warn­we­sten wur­de sich auf den Weg zur ersten Sta­ti­on der Waren­an­nah­me gemacht. Vor allem die vie­len hän­di­schen Pro­zes­se haben waren beson­ders bein­druckend. Das Ver­tei­ler­zen­trum ist kein Lager­stand­ort, es erhält die bestell­te Ware und weist den Trans­port zum näch­sten Ziel der Ware zu. Anschlie­ßend gelangt es zu den Stand­or­ten, die die Ware nun abschlie­ßend an den Kun­den zustellt.

Es war ein schö­ner und infor­ma­ti­ver Besuch. Vie­len Dank an den Stand­ort­lei­ter Robin Stamos.