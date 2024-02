Ver­di-Streiks an Flug­hä­fen: Die­se Rech­te haben Passagiere

Air­Help-Flug­gast­rechts­exper­tin äußert sich zu den Rech­ten betrof­fe­ner Passagiere

Ver­di kün­digt für Don­ners­tag, 1. Febru­ar 2024, einen bun­des­wei­ten Streik des Luft­si­cher­heits­per­so­nals an grö­ße­ren deut­schen Flug­hä­fen an Air­lines müs­sen für Ersatz­lei­stun­gen wie Alter­na­tiv­trans­port, Ver­pfle­gung oder Unter­kunft sor­gen Anspruch auf Ent­schä­di­gung besteht nur, wenn das Per­so­nal der Flug­ge­sell­schaf­ten streikt

Nach­dem Ver­di bereits für Frei­tag einen Streik im Nah­ver­kehr ange­kün­digt hat, sind nun auch die Flug­hä­fen wie­der an der Rei­he: Die Gewerk­schaft ruft Beschäf­tig­te im Luft­si­cher­heits­be­reich, die in der Flug­gast­kon­trol­le, der Per­so­nal- und Waren­kon­trol­le und in Ser­vice­be­rei­chen tätig sind, zu einem ganz­tä­gi­gen Warn­streik am Don­ners­tag auf. Die rund 25.000 Mit­ar­bei­ten­den sei­en auf­ge­ru­fen, die Arbeit ab dem frü­hen Mor­gen bis Mit­ter­nacht nie­der­zu­le­gen. Flug­gä­ste wer­den daher mit län­ge­ren War­te­zei­ten, Flug­ver­spä­tun­gen und Aus­fäl­len rech­nen müs­sen. Nina Staub, Flug­gast­rechts­exper­tin bei der welt­weit größ­ten Orga­ni­sa­ti­on für Flug­gast­rech­te, Air­Help, erklärt, wel­che Rech­te betrof­fe­ne Pas­sa­gie­re haben:

„Durch den Warn­streik wer­den vor­aus­sicht­lich tau­sen­de Pas­sa­gie­re ihr Ziel nicht wie geplant errei­chen. Da es sich um einen Streik des Flug­ha­fen­per­so­nals han­delt, haben betrof­fe­ne Pas­sa­gie­re jedoch kei­nen Anspruch auf eine Ent­schä­di­gung gemäß der euro­päi­schen Flug­gast­rech­te­ver­ord­nung. Das heißt, für gestri­che­ne oder stark ver­spä­te­te Flü­ge auf­grund des Streiks steht ihnen kei­ne Ent­schä­di­gungs­zah­lung in Höhe von bis zu 600 Euro pro Per­son zu. Bei ver­gleich­ba­ren Streik-Aktio­nen des Air­line-Per­so­nals sähe dies, ob ange­kün­digt oder spon­tan, anders aus.“

Pas­sa­gie­re haben Anspruch auf Ersatz­lei­stun­gen „Die von Flug­aus­fäl­len betrof­fe­nen Flug­gä­ste haben Anspruch auf eine alter­na­ti­ve Beför­de­rung oder eine voll­stän­di­ge Erstat­tung des Flug­prei­ses. In der Regel bie­ten die Flug­ge­sell­schaf­ten eine Umbu­chung auf einen alter­na­ti­ven Flug an. Inlands­flü­ge kön­nen optio­nal auf ein Bahn­ticket umge­bucht wer­den. Wird die Flug­ge­sell­schaft nicht von sich aus tätig oder kann sie kei­ne geeig­ne­te alter­na­ti­ve Beför­de­rung anbie­ten, kön­nen die betrof­fe­nen Flug­gä­ste selbst eine Alter­na­ti­ve suchen und die Kosten der Flug­ge­sell­schaft in Rech­nung stel­len. Um die Erstat­tung ihrer Kosten zu gewähr­lei­sten, soll­ten betrof­fe­ne Pas­sa­gie­re even­tu­el­le Umbu­chun­gen auf Bus, Bahn oder ande­re Flü­ge jedoch kei­nes­falls ohne Abspra­che mit der Air­line durchführen.

Ab einer Ver­spä­tung von mehr als fünf Stun­den oder einer Beför­de­rung zu einem spä­te­ren Zeit­punkt ist die Air­line zudem dazu ver­pflich­tet, den vol­len Ticket­preis zu erstat­ten. Bei Ver­spä­tun­gen von über zwei Stun­den muss die aus­füh­ren­de Air­line den Pas­sa­gie­ren am Flug­ha­fen Mahl­zei­ten und Geträn­ke bereit­stel­len. Zudem müs­sen zwei Tele­fo­na­te oder Ver­sen­dung von zwei E‑Mails ermög­licht wer­den. Bei Bedarf müs­sen die Air­lines auch eine Unter­kunft bereit­stel­len und die Beför­de­rung dort­hin ermög­li­chen. Es wird in jedem Fall ange­ra­ten, die­se Ver­sor­gungs­lei­stung bei der Flug­ge­sell­schaft ein­zu­for­dern. Wir raten allen Flug­gä­sten, jede Quit­tung auf­zu­be­wah­ren, um von den Flug­ge­sell­schaf­ten eine Rück­erstat­tung der Kosten für Essen, Erfri­schun­gen, Ersatz­rei­sen und Unter­brin­gung erhal­ten zu können.“

Über Air­Help

Air­Help ist die welt­weit größ­te Orga­ni­sa­ti­on für Flug­gast­rech­te. Seit der Grün­dung 2013 hilft das Unter­neh­men Rei­sen­den dabei, Ent­schä­di­gun­gen für ver­spä­te­te oder aus­ge­fal­le­ne Flü­ge sowie im Fal­le einer Nicht­be­för­de­rung durch­zu­set­zen. Zudem ergreift Air­Help juri­sti­sche und poli­ti­sche Maß­nah­men, um die Rech­te von Flug­gä­sten welt­weit wei­ter zu stär­ken. Das Unter­neh­men hat bereits mehr als 16 Mil­lio­nen Men­schen gehol­fen, ist in 30 Län­dern aktiv und beschäf­tigt über 350 Mitarbeiter:innen. Seit 2019 koope­riert Air­Help mit Ver­brau­cher­schutz Deutsch­land (www​.ver​brau​cher​schutz​.de/​a​i​r​h​elp) und hilft bei der Durch­set­zung der Flug­gast­rech­te von Ver­brau­chern, die sich an den Ver­brau­cher­schutz Deutsch­land gewandt haben. Mehr Infor­ma­tio­nen über Air­Help fin­den Sie unter: www​.air​help​.com/​de/