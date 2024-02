„Von einer Kri­se in die näch­ste?! Poli­tik und Gesell­schaft im dau­ern­den Bela­stungs­zu­stand“ lau­tet der Titel eines online-Semi­nars, zu dem das KAB Bil­dungs­werk Bam­berg am 20.02.2024 um 19:00 Uhr ein­lädt. Jens Crue­ger, Histo­ri­ker und Poli­tik­be­ra­ter, beleuch­tet und dis­ku­tiert mit den Teil­neh­men­den die Dyna­mi­ken der glo­ba­len Kri­sen und die Reak­tio­nen von Poli­tik und Gesellschaft.

„Alters­vor­sor­ge – Ja, ger­ne! Aber wie?“ lau­tet der Titel eines online-Semi­nars, zu dem das KAB Bil­dungs­werk Bam­berg am 22.02.2024 um 19:00 Uhr ein­lädt. Dass die gesetz­li­che Ren­te nicht für einen sor­gen­frei­en Ruhe­stand aus­reicht und eine zusätz­li­che pri­va­te Vor­sor­ge unab­ding­bar ist, wis­sen Verbraucher*innen.

„Die elek­tro­ni­sche Pati­en­ten­ak­te – was Sie dar­über wis­sen soll­ten!“: Das KAB Bil­dungs­werk Bam­berg beschäf­tigt sich am 26.02.2024 um 19:00 Uhr online mit dem The­ma. Refe­ren­ten Bar­ba­ra Schmid­mei­er, Ver­brau­cher­be­ra­te­rin des Ver­brau­cher­Ser­vice Bay­ern erklärt in 90 Minu­ten, was die elek­tro­ni­sche Pati­en­ten­ak­te ist, wie sie genutzt wer­den kann, wel­che Vor­tei­le sie für Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten bringt und wo sich Gefah­ren ver­ber­gen. Auch Gele­gen­heit für Fra­gen der Teil­neh­men­den wird es geben.

„Hat Jesus eine Kir­che gewollt – und wen ja: wel­che?“

Die Fra­ge, ob und wie Jesus „die Kir­che“ gegrün­det hat, wird unter­schied­lich beant­wor­tet, je nach­dem unter wel­cher Per­spek­ti­ve sie gestellt wird. Daher wird Clau­dio Ettl, stell­ver­tre­ten­der Aka­de­mie­di­rek­tor Aka­de­mie Cari­tas-Pirck­hei­mer-Haus gGmbH, am 27.02.2024 um 19:00 Uhr der Fra­ge nach­ge­hen: „Hat Jesus eine Kir­che gewollt – und wenn ja, wel­che? Bibli­sche Impul­se zu einer nicht zur hypo­the­ti­schen Fra­ge“. Wie ver­hält es sich dann mit der heu­ti­gen Situa­ti­on von Kirche(n) – gera­de dann, wenn die­se nicht auf den Spu­ren Jesu und sei­ner men­schen­be­frei­en­den Bot­schaft wan­delt? Ist die­se Kir­che tat­säch­lich das, was Jesus woll­te? Wenn nicht: Was hat Jesus dann gewollt?

Die Teil­nah­me am Vor­trag ist kosten­frei, Inter­es­sier­te erhal­ten die Zugangs­da­ten nach Ihrer Anmel­dung tele­fo­nisch unter 0951 / 9169116 oder online www​.kab​-bam​berg​.de/​b​i​l​d​u​ng/ver­an­stal­tun­gen – Hier kön­nen alle Ver­an­stal­tungs­de­tails abge­ru­fen werden.