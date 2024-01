Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Pkw streift Mau­er auf Schulgelände

COBURG – Einen Scha­den von etwa 3.000 Euro ver­ur­sach­te am Diens­tag­nach­mit­tag eine 66-jäh­ri­ge Frau an ihrem Pkw bei der Aus­fahrt aus einem Schul­ge­län­de in der Neu­stadter Straße.

Die Frau war um kurz vor 16.30 Uhr mit ihrem Mer­ce­des unter­wegs und streif­te beim Aus­fah­ren eine Mau­er auf dem Gelän­de. An der Mau­er ent­stand kein sicht­ba­rer Scha­den, dafür wur­de die Bei­fah­rer­sei­te der Mer­ce­des A‑Klasse in Mit­lei­den­schaft gezogen.

Die Cobur­ger Poli­zi­sten nah­men einen Ver­kehrs­un­fall mit Sach­scha­den auf.

Unfall­flucht – Zeu­gen gesucht

DÖRF­LES-ESBACH – Am Diens­tag­nach­mit­tag in der Zeit von 16.20 bis 16.35 Uhr fuhr ein bis­lang unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer gegen einen schwar­zen Mer­ce­des, der auf dem Park­platz eines Ein­kaufs­mark­tes in der Cobur­ger Stra­ße abge­stellt war. An dem CLA ent­stand im Front­be­reich ein Streif­scha­den im drei­stel­li­gen Bereich. Hin­wei­se auf den Ver­ur­sa­cher nimmt die Cobur­ger Poli­zei unter 09561/645–0 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Dro­gen­test war positiv

Stock­heim: Ein Mann aus dem Raum Son­ne­berg wur­de am Diens­tag­abend gegen 22:25 Uhr in der Kro­na­cher Stra­ße von der Poli­zei ange­hal­ten und einer Kon­trol­le unter­zo­gen. Der 36-jäh­ri­ge Klein­kraf­t­rad­fah­rer zeig­te bei der Prü­fung sei­ner Fahr­tüch­tig­keit Auf­fäl­lig­kei­ten, die auf den Kon­sum von Betäu­bungs­mit­teln hin­deu­te­ten. Ein dar­auf­hin durch­ge­führ­ter Dro­gen­schnell­test ver­lief posi­tiv auf Amphet­amin. Der Betrof­fe­ne muss­te sich im Anschluss einer Blut­ent­nah­me unter­zie­hen. Gegen ihn wird wegen eines Ver­sto­ßes nach dem Stra­ßen­ver­kehrs­ge­setzt ermittelt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Zum Glück nichts schlim­me­res passiert

Kulm­bach. Zwei ca. 15-Jäh­ri­ge hat­ten offen­sicht­lich Lan­ge­wei­le und woll­ten sich als Brand­stif­ter üben, zum Glück konn­te dies ver­hin­dert wer­den. Die Mit­tei­lerin beob­ach­tet die bei­den schon län­ger und stell­te spä­ter eine bren­nen­de Cola­do­se fest. In der Öff­nung befand sich ein Taschen­tuch und in der Dose eine brenn­ba­re Flüs­sig­keit. Die Dose wur­de durch die FW Kulm­bach abge­löscht und wur­de als Spu­ren­trä­ger sichergestellt.

Beschrie­ben wer­den sie wie folgt: bei­de schlank, einer von ihnen blon­de lan­ge Haa­re mit wei­ter Jeans beklei­det, der ande­re mit einer dunk­len Hose. Wer Hin­wei­se geben kann, wird gebe­ten sich mit der Poli­zei Kulm­bach unter 09221/609–0 in Ver­bin­dung zu setzten.