Haben Sie Lust mit uns zu singen?

Wir laden Sie ganz herz­lich zu unse­rem näch­sten Gos­pel-Pro­jekt ein!

Ger­hard Fischer, Lei­ter des Cho­res ImPuls aus Bai­er­s­dorf, wird mit uns in der Drei­ei­nig­keits­kir­che Grä­fen­berg, Gos­pels und moder­ne Kir­chen­lie­der sin­gen und proben.

Alle die ger­ne sin­gen, Nach­barn, Freun­de, Jung und Alt, sind herz­lich ein­ge­la­den! Wir freu­en uns über wei­te­re Sän­ger und Sän­ge­rin­nen. Mit dem Groo­ve des Work­shops wer­den wir am Sonn­tag im Got­tes­dienst in der Drei­ei­nig­keits­kir­che in Grä­fen­berg auftreten.

Sams­tag, 10.02.2024 von 14.00 – 17.30 Uhr (mit Kaf­fee­pau­se und lecke­ren Kuchen)

Sonn­tag, 11.02.2024 ab 08.15 Uhr in der Drei­ei­nig­keits­kir­che Grä­fen­berg zum Got­tes­dienst come let us sing!

Ort: Drei­ei­nig­keits­kir­che Grä­fen­berg, Kirch­platz 3. Wei­te­re Infos im Pfarr­bü­ro, Tel. 09192/285.

Wir freu­en uns auf Euch. Eri­ka Pöl­let und Mela­nie Büttner