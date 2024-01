Der Wirt­schafts­raum Forch­heim ent­wickelt sich dyna­misch zum High­tech- Pro­duk­ti­ons­stand­ort der baye­ri­schen Medi­zin­tech­nik und wird für Start-ups aus dem Medi­zin­be­reich immer inter­es­san­ter. Denn der Stand­ort Forch­heim bie­tet gera­de durch das Medi­cal Val­ley Cen­ter Forch­heim jun­gen Unter­neh­men das Netz­werk, das sie für den Start ins Unter­neh­mer­tum benö­ti­gen: Wert­vol­le Kon­tak­te in der Regi­on, im Bereich Medi­zin­tech­nik und zu kom­mu­na­len Orga­ni­sa­tio­nen und Trä­gern. So kön­nen jun­ge Unter­neh­men stra­te­gi­sche Part­ner­schaf­ten for­men und es fin­det ein Inno­va­ti­ons­trans­fer aus der Wis­sen­schaft in die regio­na­le Wirt­schaft statt.

Die LinaThe­ra GmbH will nach Ober­fran­ken, um hier eine Pro­duk­ti­ons­stät­te für Radio­nu­kli­de zu errich­ten, die für neue For­men der Krebs­the­ra­pie drin­gend benö­tigt wer­den. „Medi­zin­tech­nik, Uni­ver­si­tä­ten, gut aus­ge­bil­de­tes Per­so­nal, moder­ne Kli­ni­ken und eine auf­ge­schlos­se­ne Regi­on sind das Umfeld, das wir benö­ti­gen und das uns das Medi­cal Val­ley in Forch­heim eröff­net“, erklärt der Geschäfts­füh­rer Dr. Chri­stoph Thiel.

Die Radio­nu­kli­de pro­du­ziert LinaThe­ra für die soge­nann­te Radio­nu­klid­the­ra­pie, wie sie auch der Koope­ra­ti­ons­part­ner Nucli­di­um AG ent­wickelt und die an Kli­ni­ken wie bspw. Bay­reuth oder Erlan­gen bereits ein­ge­setzt wird. Neu ist, dass LinaThe­ra Radio­nu­kli­de mit Hil­fe von Elek­tro­nen­be­schleu­ni­gern pro­du­ziert und somit im wesent­li­chen Strom zur Her­stel­lung benö­tigt und nicht Kern­re­ak­to­ren nutzt wie Wettbewerber.

Die Radio­nu­klid­the­ra­pie ist welt­weit erfolg­reich, lei­det jedoch unter Eng­päs­sen bei der Ver­sor­gung mit Radio­nu­kli­den. „Wir nut­zen daher Kup­fer-Iso­to­pe, die ver­gleichs­wei­se ein­fach her­zu­stel­len sind und in sta­bi­le, kör­per­ei­ge­ne Ele­men­te nach der The­ra­pie zer­fal­len. Damit machen wir eine sehr gute Alter­na­ti­ve zur bekann­ten Che­mo­the­ra­pie für vie­le krebs­kran­ke Men­schen zugäng­lich“, sagt die Geschäfts­füh­re­rin der Nucli­di­um AG, Dr. Lei­la Jaa­far-Thiel, die eben­falls an der LinaThe­ra GmbH betei­ligt ist. Die Nucli­di­um AG ent­wickelt Radio­phar­ma­ka für ver­schie­de­ne Krebs­er­kran­kun­gen und erprobt die­se an Wis­sen­schafts­stand­or­ten wie Mün­chen, Erlan­gen und dem­nächst auch Bay­reuth. Die Nucli­di­um AG über­legt daher, einen Geschäfts­sitz in Ober­fran­ken zu eröff­nen, um hier gemein­sam mit LinaThe­ra die erste nach­hal­ti­ge Pro­duk­ti­ons­stät­te für Radio­nu­kli­de zu errich­ten und damit auch zukunfts­ori­en­tier­te Arbeits­plät­ze und eine umfang­rei­che Wert­schöp­fung für die Regi­on zu sichern.