Demo­kra­tie ver­tei­di­gen, rechts­extre­me AfD bekämpfen

Wir Grü­ne ste­hen in der Men­ge der Demokrat:innen, die in die­sen Tagen auf den Stra­ßen ein­drucks­voll bewei­sen: Wir sind mehr. Über 6.000 Men­schen sind am 20. Janu­ar in Bam­berg dem Auf­ruf enga­gier­ter Demokrat:innen gefolgt, ein kla­res Zei­chen für die Demo­kra­tie und unse­re viel­fäl­ti­ge Gesell­schaft zu set­zen. Gemein­sam mit der Zivil­ge­sell­schaft stel­len wir uns der men­schen­feind­li­chen ‚Neu­en Rech­ten‘ und ihrem par­la­men­ta­ri­schen Arm AfD ent­schlos­sen entgegen.

Die rechts­extre­me ‚Alter­na­ti­ve für Deutsch­land‘ (AfD) ist eine fun­da­men­ta­le Gefahr für unse­re Demo­kra­tie. Sie ist in ihren Zie­len und dem Ver­hal­ten ihrer Anhänger:innen dar­auf aus­ge­rich­tet, die frei­heit­li­che demo­kra­ti­sche Grund­ord­nung ernst­haft zu gefähr­den. Die jüng­sten Ent­hül­lun­gen von Cor­rec­tiv über die Pla­nung ras­si­stisch moti­vier­ter Ver­trei­bung von Mil­lio­nen Men­schen aus Deutsch­land sind der erneu­te Beweis dafür, wie füh­ren­de Per­so­nen der AfD gemein­sam mit ande­ren Akteu­ren der Neu­en Rech­ten ver­fas­sungs­feind­li­che Zie­le ver­fol­gen. Dafür nut­zen sie Man­da­te und Gel­der aus der staat­li­chen Parteienfinanzierung.

Damit muss end­lich Schluss sein! Dafür braucht es eine Poli­tik, wel­che par­tei­über­grei­fend Hass, Het­ze und Spal­tung den Nähr­bo­den ent­zieht. Statt rech­ten Erzäh­lun­gen hin­ter­her zu lau­fen, muss sie Soli­da­ri­tät sowie die Wür­de und Frei­heit des Men­schen in den Mit­tel­punkt stel­len. Alle demo­kra­ti­schen Par­tei­en müs­sen sich ein­deu­tig abgren­zen gegen die Fein­de der Demo­kra­tie, dür­fen ihre Schein­ar­gu­men­te nicht über­neh­men oder gar Koope­ra­tio­nen schmieden.

Wir for­dern die demo­kra­ti­schen Par­tei­en, ins­be­son­de­re die baye­ri­schen Regie­rungs­par­tei­en CSU und Freie Wäh­ler, auf, die Brand­mau­er gegen­über der AfD auf allen poli­ti­schen Ebe­nen auf­recht zu erhalten.

Damit ist es aber nicht getan. Unser Grund­ge­setz ermög­licht im Bewusst­sein, dass die Mecha­nis­men ras­si­sti­scher und völ­ki­scher Bestre­bun­gen wie­der erstar­ken kön­nen, eine Rei­he rechts­staat­li­cher Maß­nah­men zur Ver­tei­di­gung der frei­heit­lich demo­kra­ti­schen Grund­ord­nung. Die­ser Werk­zeug­ka­sten der wehr­haf­ten Demo­kra­tie muss genutzt werden:

1. Staat­li­che Mit­tel entziehen

GRÜ­NES BAM­BERG setzt sich dafür ein, dass die rechts­extre­me AfD und ihre Glie­de­run­gen von der staat­li­chen Finan­zie­rung aus­ge­schlos­sen wer­den. Die Demo­kra­tie darf ihre Fein­de nicht finan­zie­ren. Des­halb müs­sen Bun­des­tag und Bun­des­rat einen ent­spre­chen­den Antrag beim Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richt stellen.

2. Par­tei­ver­bot prüfen

GRÜ­NES BAM­BERG setzt sich dafür ein, dass ein Ver­bot der rechts­extre­men AfD und ihrer Glie­de­run­gen geprüft wird. Die Fein­de der Demo­kra­tie dür­fen nicht ihre Mit­tel nut­zen, um sie abzu­schaf­fen. Des­halb müs­sen Bun­des­tag und Bun­des­rat einen ent­spre­chen­den Prüf­an­trag beim Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richt stel­len. Sofern die Vor­aus­set­zun­gen für ein­zel­ne Lan­des­ver­bän­de der AfD zuerst vor­lie­gen, stre­ben wir für sie einen frü­he­ren Prüf­an­trag an.

Auch ein Ver­bot der als Ver­ein orga­ni­sier­ten Jugend­or­ga­ni­sa­ti­on ‚Jun­ge Alter­na­ti­ve‘ muss geprüft werden.